Rammstein arrive en Amérique du Nord

RAMMSTEIN taquine ce qui semble être une courte tournée en Amérique du Nord. Plus tôt dans la journée, les métallurgistes industriels allemands ont partagé une carte du continent avec plusieurs États et provinces en surbrillance, notamment la Californie, le Texas, le Minnesota, l’Illinois, le Maryland, la Pennsylvanie, New York et le Massachusetts, ainsi que le Québec (Canada) et la ville de Mexico (Mexique). ). Une légende d’accompagnement se lit comme suit: “Préparez-vous, Amerika!” et dirige les fans vers le RAMMSTEIN site Web où les fans peuvent rejoindre une liste de diffusion pour recevoir plus de détails sur les nouvelles du groupe.

RAMMSTEINLe septième album sans titre est sorti en mai dernier via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis Le premier disque studio du groupe depuis 2009 “Liebe Ist Für Alle Da” a été produit par Olsen Involtini avec RAMMSTEIN et a été mixé dans un studio de Santa Monica, Californie avec Rich Costey, un producteur américain qui a déjà travaillé avec MUSE, RAGE CONTRE LA MACHINE et FRANZ FERDINAND, entre autres.

RAMMSTEIN guitariste Richard Kruspe Raconté Metal Wani à propos de la création du nouvel album du groupe: “Eh bien, quand j’ai pensé à faire un autre RAMMSTEIN record, je me disais: «Non, je vais le faire. Je ne vis pas plus de souffrance. C’était il y a quatre ans. Mais ce que nous avons fait au début, c’est que nous avons dit: «Rassemblons-nous et essayons de trouver trois ou quatre chansons». Nous n’avons pas vraiment mis de pression sur nous, ce qui était très important à l’époque. Pendant que nous commencions à répéter, à bourrer et à trouver des idées, je me suis dit: «Wow, c’est en fait très bon. Les choses ont changé.’ Tout d’un coup, il y a un certain respect que j’ai toujours un peu manqué. Nous avions juste une bonne chimie, ce qui m’a rappelé la première fois quand nous avons commencé. Puis je me suis dit: «Qu’est-ce qui m’intéresserait sur un nouveau RAMMSTEIN record?’ J’ai pensé: “ Chaque fois que les gens parlent RAMMSTEIN, c’est à propos du feu. Tout tourne autour du spectacle. Personne ne parle plus de musique pour RAMMSTEINet ça m’a un peu dérangé. Je pensais: «Je veux faire un autre disque. Il doit être musical d’une manière qui puisse vraiment se démarquer des autres disques. C’était mon objectif, ou notre objectif. “

Quant à la direction musicale du disque et comment elle se compare aux efforts précédents du groupe, Kruspe a dit: “C’est tellement difficile de le dire, parce que je travaille quatre ans sur le disque, je suis si proche. Je pense que quand j’écoute le disque – c’est presque ‘RAMMSTEIN 3D ‘est la façon dont je le décris. “

RAMMSTEIN entreprendra également une tournée des stades européens en 2020. Le trek commencera en mai et comprendra des spectacles en Allemagne, en Autriche, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, en Suède, au Danemark et en Irlande du Nord.

Crédit photo: Jens Koch



Préparez-vous, Amerika!

www.rammstein.com

Publié par Rammstein le mardi 14 janvier 2020

