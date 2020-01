Rammstein confirme sa présentation à Mexico pour le Foro Sol

Le 14 janvier 2020, Rammstein a annoncé qu’elle prolongerait la tournée promotionnelle Untiteled (ou Rammstein) pour certaines villes d’Amérique du Nord. À travers une vidéo, le groupe allemand a annoncé qu’il arriverait au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour se produire dans des villes comme Québec, New York, Pennsylvanie, Maryland, Massachusetts, Illinois, Minnesota, Texas, Californie et Mexico. Pour ces derniers, une place pour recevoir Rammstein n’avait pas été confirmée.

Et maintenant, via votre compte Instagram officiel, le groupe a confirmé qu’il sera présenté à Mexico dans, ni plus ni moins, le Foro Sol. Il a annoncé cela avec une vidéo dans laquelle vous pouvez voir les lieux où ils joueront dans les différentes villes, et pour la capitale du Mexique, vous pouvez voir le Foro Sol. Depuis qu’il a annoncé son retour au pays, des doutes ont commencé à surgir où Rammstein pourrait être présenté étant donné que le spectacle qu’ils apportent est énorme, basé sur des stades en Europe où ils sont actuellement en tournée.

Peu à peu, les informations de la présentation de Rammstein ont été révélées, et ce qui reste à savoir, c’est la date du concert, ainsi que le coût des billets. Comme nous l’avons mentionné, il a d’abord été révélé son arrivée dans le pays avant même d’avoir le lieu de la présentation, nous devons donc être vigilants lorsque le groupe sera dirigé par Till Lindemann dire la date officielle. Très probablement, vous le ferez également par le biais d’une vidéo. Pour annoncer sa tournée en Amérique du Nord, Rammstein a mis en ligne une vidéo avec la légende “GET READY, AMERIKA!”, Et maintenant ils l’ont fait simplement avec le hashtag #Rammstein.

La dernière fois que Rammstein est venu à Mexico, c’était en 2016 à Hermanos Rodríguez Racetrack en tête d’affiche du Hell and Heaven Fest. C’est donc l’un des plus grands retours pour 2020 à Mexico.

Voir ce post sur Instagram

#Rammstein

Un message partagé par Rammstein (@rammsteinofficial) le 20 janvier 2020 à 7 h 07 HNP