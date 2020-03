Rammstein dit que Lindemann a été testé négatif pour Covid 19

Métallurgistes industriels allemands RAMMSTEIN ont abattu un rapport que le chanteur Jusqu’à Lindemann s’est avéré positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt dans la journée, le journal allemand Bild a rapporté que Lindemann était en soins intensifs dans un hôpital de Berlin après avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

Plusieurs heures après Bild rapport a été publié, RAMMSTEIN a posté un message sur les réseaux sociaux du groupe pour clarifier Lindemannet de nier qu’il a été infecté par le nouveau coronavirus.

RAMMSTEINLa déclaration de: “Hier soir Jusqu’à Lindemann a été admis à l’hôpital sur les conseils du médecin du groupe. Il a passé la nuit en soins intensifs mais a été ému car il se sent mieux. Jusqu’à a été testé négatif pour le coronavirus. “

Lindemann serait rentré à Berlin la semaine dernière après une représentation à Moscou, au cours de laquelle il a souffert d’une infection pulmonaire ainsi que de fièvre, ce qui l’a incité à rester en soins intensifs.

Il y a eu à ce jour plus de 549 000 cas confirmés de coronavirus et plus de 24 000 décès dans le monde, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Mercredi matin, l’Allemagne comptait près de 34 000 cas confirmés de coronavirus, le cinquième chiffre le plus élevé au monde, avec 171 décès.



Hier soir, Till Lindemann a été hospitalisé sur les conseils du médecin du groupe. Il a passé la nuit à …

Publié par Rammstein le vendredi 27 mars 2020

