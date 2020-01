Rammstein, Helene Fischer, les artistes allemands veulent des paiements en streaming équitables

Des artistes allemands de renom, dont Helene Fischer et Rammstein, demandent des redevances de streaming plus importantes aux Big Three.

Un certain nombre d’éminents artistes allemands exigent des redevances de streaming plus importantes de leurs maisons de disques.

En décembre, 14 avocats et managers, représentant des acteurs populaires comme Rammstein et Helene Fischer, entre autres, ont envoyé une lettre très ferme aux chefs d’Universal Music Group (UMG), de Sony Music Entertainment (SME) et de Warner Music Group (WMG) .

Selon le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui a d’abord cassé l’histoire (et a un accès exclusif aux médias à la lettre secrètement livrée), les artistes ont indiqué qu’à partir de maintenant, leurs redevances de streaming seront déterminées collectivement; tous les individus et groupes devront être à bord avant qu’un accord ne soit approuvé.

La lettre suggérait également une réunion en février à Berlin entre les artistes mécontents et les «trois grands» cadres, bien que Warner Music n’ait pas tardé à se retirer, citant une réticence à violer les lois anticoncurrentielles allemandes. Au moment d’écrire ces lignes, Sony Music et Universal Music n’avaient pas répondu publiquement à la lettre.

En raison de l’immense portée des artistes impliqués, les enjeux sont importants pour les maisons de disques concernées.

Helene Fischer est peut-être la meilleure star musicale allemande. Les huit albums studio de 35 ans ont de nombreux records de ventes à leur actif, et Fischer a gagné environ 32 millions de dollars en 2018, le plus grand nombre, sauf sept autres femmes artistes.

Rammstein, un groupe de rock de renommée mondiale, formé en 1994 et fait partie de la bannière Universal depuis 2001. De plus, Sarah Connor, Marius Müller-Westernhagen et Peter Maffay, artistes allemands bien connus à part entière, ont signé la lettre.

Spotify, la principale plateforme de streaming de musique, a fait l’objet de nombreuses critiques sur ce que les fans et les artistes prétendent être des paiements de redevances trop bas. Cependant, en s’adressant à leurs maisons de disques, les artistes allemands mécontents semblent déplacer l’attention des paiements de redevance de streaming eux-mêmes vers la partie de ces paiements que les maisons de disques distribuent.

Déjà, BMG a publié une réponse à la lettre – et a pris son propre coup aux majors.

«Nous nous félicitons vivement de cette tentative de mettre en évidence certaines des iniquités du contrat d’enregistrement traditionnel», a déclaré la société. “Cette lettre est signée par certains des directeurs musicaux les plus respectés d’Allemagne et doit être prise au sérieux.

«Nous avons besoin d’un débat sensé et adulte. Nous ne trouvons pas cela justifiable dans un monde où les maisons de disques n’ont plus à payer, à manipuler et à livrer des produits physiques pour essayer de conserver la part du lion des revenus de streaming.

«Le monde a changé. Il est temps que les maisons de disques changent aussi. »