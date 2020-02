Rammstein offre un regard dans les coulisses de leurs spectacles légendaires

La tenue industrielle allemande Rammstein n’est pas seulement emblématique pour sa propre marque de musique métal, mais aussi pour ses performances live en direct. Actuellement sur une vaste tournée de 59 dates dans le stade à l’appui de leur nouvel album sans titre, Rammstein a mis en place une incroyable vidéo en accéléré pour montrer à leurs fans ce qui se passe réellement dans leur mise en scène.

Les six pièces allemandes offrent un spectacle audio et visuel pas comme les autres lors de leurs spectacles. Pensez à la pyrotechnie à l’échelle de l’arène avec des configurations de scène à plusieurs niveaux, beaucoup d’hydraulique, ainsi que des décors et des costumes extravagants.

La vidéo, qui a été filmée au cours d’une semaine, a été capturée l’été dernier avant la représentation du groupe au stade Rudolf Harbig de Dresde. Avec 61 heures – c’est-à-dire sept jours complets avant le spectacle – la quantité de main-d’œuvre affectée à un seul lieu de la tournée est stupéfiante. Mais pour Rammstein et leurs fans dévoués, cela en vaut vraiment la peine pour l’expérience époustouflante.

L’album tant attendu de Rammstein en 2019 (après le Liebe ist für alle da de 2009) a vraiment prouvé la persévérance du groupe depuis la sortie de Herzeleid il y a 25 ans – il a fait ses débuts au n ° 1 dans 14 pays et a battu plusieurs records en cours de route. Le LP sans titre n’était pas seulement l’album le plus vendu de 2019 en Allemagne, en Autriche et en Suisse, mais il a également établi un record en Allemagne pour avoir la meilleure première semaine de ventes d’albums au 21e siècle. Il est également devenu le premier album de Rammstein à battre le Top 10 aux États-Unis, alors qu’il atteignait un sommet dans le Top 10 au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, entre autres, en partie grâce à ses singles «Deutschland» et «Ausländer».

En plus de leur nouvel album, le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, a également sorti un album avec le producteur et multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren pour leur projet parallèle Lindemann, appelé F&M, sorti en novembre dernier.

Rammstein, qui a passé l’été dernier sur une série à guichets fermés de dates européennes, prochaine étape de leur tournée le 25 mai à Klagenfurt, en Autriche, avant de se rendre en Amérique du Nord en août.

Écoutez le nouvel album de Rammstein ici.