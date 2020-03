Rammstein sortira un DVD live à Berlin avec des séquences non censurées

Rammstein a annoncé qu’il rééditerait un film de son tristement célèbre concert de 1998 à Berlin, avec des images précédemment censurées.

“Préparez-vous pour la réédition de Live aus Berlin – le concert emblématique de Rammstein à Berlin en août 1998!” a annoncé le groupe sur Facebook. “Profitez de ce concert-film, y compris la version précédemment censurée de Bück dich!”

Bien qu’il soit apparu lors de la première sortie VHS de Live In Berlin, ‘Bück Dich’ a ensuite été omis de la tournée du DVD sur DVD car le groupe a mimé le sexe anal lors de sa performance.

Ci-dessous, vous pouvez regarder une section de 23 minutes du film, qui utilise des images de deux spectacles au Parkbühne Wuhlheide de Berlin les 22 et 23 août.

L’année dernière, le groupe a apporté son spectaculaire pyrotechnique à un public britannique impressionné alors qu’il soutenait leur album sans titre acclamé. La vidéo, qui a été filmée au cours d’une semaine, a été capturée l’été dernier avant la représentation du groupe au stade Rudolf Harbig de Dresde. Avec 61 heures – c’est-à-dire sept jours complets avant le spectacle – la quantité de main-d’œuvre affectée à un seul lieu de la tournée est stupéfiante. Mais pour Rammstein et leurs fans dévoués, cela en vaut vraiment la peine pour l’expérience époustouflante.

L’album tant attendu de Rammstein en 2019 (après le Liebe ist für alle da de 2009) a vraiment prouvé la résistance du groupe depuis la sortie de Herzeleid il y a 25 ans – il a fait ses débuts au n ° 1 dans 14 pays et a battu plusieurs records en cours de route. Le LP sans titre n’était pas seulement l’album le plus vendu de 2019 en Allemagne, en Autriche et en Suisse, mais il a également établi un record en Allemagne pour avoir la meilleure première semaine de ventes d’albums au 21e siècle. Il est également devenu le premier album de Rammstein à battre le Top 10 aux États-Unis, alors qu’il atteignait un sommet dans le Top 10 au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, entre autres, grâce en partie à ses singles «Deutschland» et «Ausländer».

Passant en revue l’apparence au stade MK de Milton Keynes en 2019, NME a écrit: «Beaucoup de groupes ont un pyro sur scène. Beaucoup de groupes ont de gros pyro sur scène. Mais combien de groupes ont pyro tout autour de l’arène? Que vous soyez au premier rang, quelque part au milieu de la foule, ou que vous vous teniez au bout de votre pinte, à ce spectacle de Rammstein, vous ne serez jamais à plus d’un mètre ou deux d’énormes explosions de feu. “

