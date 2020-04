Randy Blythe: Comment Jamey Jasta et Chuck Billy ont fini par être invités sur le nouvel album de Lamb of God

Dans une récente interview avec le Royaume-Uni Radio TotalRock, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a parlé des musiciens invités qui apparaissent sur le prochain album éponyme du groupe. Il a dit: “Sur une chanson, j’ai mon ami Jamey Jasta [[LA HAINE RACE], sur une chanson intitulée «Poison Dream», qu’il a fait des chants invités. Je suis vraiment de bons amis avec lui depuis des années, et les gars de LA HAINE RACE – certains de mes plus chers amis. Mon guitariste Mark Morton et j’ai tous les deux fait des trucs sur Jameydes disques solo, et pendant un certain temps, je me suis dit: “Je veux Jamey sur une chanson. ‘ Et il s’agit de la pollution de l’environnement par les usines chimiques et ainsi de suite, qui à la fois Jamey et j’ai vécu dans des zones où il y avait beaucoup de pollution dans les eaux. Alors je l’ai contacté – j’ai entendu une certaine partie de la chanson sur laquelle je voulais qu’il soit – et il était totalement déprimé. C’est juste de la famille pour nous. Et il y a une autre chanson appelée «Itinéraires» cette Chuck Billy de TESTAMENT est en marche, et cela a été inspiré par mon voyage à Sandy Rock, Dakota du Nord pendant le mouvement du pipeline #NoDAPL, qui était un autochtone [American]mouvement dirigé, il était donc important pour moi d’avoir une voix autochtone à ce sujet. Et Chuck Billy se trouve être un gigantesque Indien Pomo de Californie, alors il était vraiment prêt à le faire. Je suis juste vraiment content qu’il ait pu faire ça … Il a fait un excellent travail sur le disque, tout comme Jamey. Et je suis vraiment content que nous ayons réussi avant que cette putain de pandémie ne se produise. Au moins, nous avons obtenu un record dans la boîte. “

“Agneau de Dieu” sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Cruz rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites au cours des deux dernières années avant d’être nommé Chrisremplacement officiel de juillet dernier.

Quand Adlerest absent de AGNEAU DE DIEULa tournée d’été 2018 a été annoncée pour la première fois, il a publié un communiqué affirmant qu’il avait subi une thérapie physique et professionnelle pour les blessures qu’il avait subies dans un accident de moto fin 2017.

Cruz a fait ses débuts en direct avec AGNEAU DE DIEU en juillet 2018 à Gilford, New Hampshire.



