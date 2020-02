“Rap God” d’Eminem brise un milliard de vues sur Youtube

Eminem continue sa séquence chaude cette semaine après que son succès en 2013, «Rap God», ait dépassé le milliard de vues sur Youtube, devenant sa troisième vidéo à franchir le cap.

“Rap God” rejoint désormais les autres succès de Slim Shady de 2010, “Love the Way You Lie” avec Rihanna et “Not Afraid”, qui avaient déjà franchi la barre du milliard.

Eminem a sorti «Rap God» en tant que troisième single de The Marshall Mathers LP 2, et il a culminé à la 7e place du Billboard Hot 100 en 2013. L’album a ensuite été certifié quadruple platine par la RIAA.

Avant de battre le record, le rappeur a publié un compte à rebours sur son réseau social et un extrait des paroles de la chanson, “Tout le monde aime s’enraciner pour une nuisance”. Après que la vidéo ait officiellement dépassé le milliard de vues, le rappeur a remercié ses fans sur les réseaux sociaux.

“Un milliard de Stans ne peut pas se tromper! Merci à YouTube et à la communauté de s’intéresser autant à cette vidéo sauvage », a écrit Eminem.

Réalisé par Rich Lee, la vidéo de «Rap God» était à parts égales Max Headroom et jeu vidéo rétro. Il a également présenté la livraison rapide d’Eminem, entrant finalement dans le Guinness World Records comme le single à succès qui contient le plus de mots; avec 1 560 mots au total.

“Rap God” n’est pas le seul hit d’Eminem à avoir fait une résurgence. Après son performance surprise aux Academy Awards, sa chanson oscarisée «Lose Yourself» a vendu 4 000 téléchargements aux États-Unis, en hausse de 1 894%.

Actuellement, il est le quatrième artiste le plus abonné sur Youtube. Son titre de diss de l’an dernier “Kill Shot”, a remporté plus de 38 millions de vues au cours de ses 24 premières heures, ce qui en fait le plus grand début de hip-hop de l’histoire de YouTube.

Non content de se reposer sur son catalogue, Eminem a marqué son dixième album n ° 1 sur Billboard 200 avec sa dernière version Music to be Murdered By. Après la sortie de l’album en janvier, il est devenu le premier album de 2020 à vendre 500 000 unités aux États-Unis, selon Chart Data.

