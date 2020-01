Raphael Saadiq rejoint la série Aretha Franklin en tant que producteur exécutif de musique

Raphael Saadiq sera le producteur exécutif de musique pour la nouvelle série d’anthologies National Geographic sur Aretha Franklin. Comme le note Billboard, Terence Blanchard sera le compositeur. Genius: Aretha devrait être présenté en première le 25 mai à 21 h. ET.

Genius: Aretha marque la troisième saison de National Geographic’s Genius, qui met en scène les histoires de génies des arts et des sciences. La première saison a suivi Albert Einstein et la deuxième saison, Pablo Picasso. La troisième saison explore l’impact et l’influence de la carrière d’Aretha Franklin sur la musique et la culture dans le monde. Franklin sera interprété par Tony, Emmy et lauréate du Grammy Award Cynthia Erivo, et son père C.L. Franklin par Courtney B. Vance.

Saadiq a récemment sorti Jimmy Lee, son premier LP en plus de huit ans.

