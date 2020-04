Rappel quand Stevie Wonder est apparu dans Sesame Street

En 1973, le nom de Stevie Wonder a commencé à sonner partout, grâce au fait qu’il apportait au courant dominant avec d’autres artistes tels que Marvin Gaye le rythme et le style de Motown. Il n’était pas un musicien comme ceux qu’ils avaient l’habitude de voir à l’époque, car il était aveugle de naissance et son image n’était pas exactement ce que beaucoup attendaient, cependant, en lui il y avait un énorme moteur créatif – car malgré tout ce qu’il savait il était multi-instrumentiste -, et ce n’était qu’une question de temps pour ceux qui ne le comprenaient pas de se rendre à leurs pieds, même les plus petits.

Stevie a commencé sa carrière dans les années 60, sortant de nombreux disques sur la célèbre maison de disques, avec laquelle il a progressivement gagné un nom sur la scène. La renommée mondiale lui viendra presque dix ans plus tard lorsqu’il sortira l’album Talking Book. et après une tournée avec les Rolling Stones, rendre public avec de nombreuses personnes à travers le monde, mais le boom viendrait grâce au single “Superstition”, la chanson qui l’a sans aucun doute mis dans le collimateur de nombreuses personnes, montrant une version rafraîchissante du son Motown.

Grâce à cette chanson où Stevie Wonder a expliqué précisément comment les superstitions peuvent nous apporter des choses négatives, le musicien et chanteur a été invité à participer à la quatrième saison de l’émission télévisée pour enfants la plus importante, Plaza Sésamoqui quatre ans avant Il avait complètement révolutionné la façon d’apporter du divertissement au plus petit de la maison, car ils y expliquaient de manière amusante des choses de toutes sortes, des mathématiques à l’empathie, à l’amitié et à bien d’autres aspects. Comme si cela ne suffisait pas, Ils ont réalisé cette idée avec des marionnettes qui ont immédiatement fait partie de la culture pop.

Le programme auquel Stevie a participé a été diffusé le 12 avril 1973 et a ouvert le spectacle avec une chanson extrêmement spéciale qu’il a intitulée “123 Sesame Street”. et dans lequel il a parlé de certains personnages du programme tels que Big Bird ou Oscar El Gruñón. Au fil de l’épisode Des segments sont apparus où Wonder a coexisté avec les marionnettes, et le meilleur d’entre eux était où il a enseigné à Archibaldo le rythme et le chant. (comme nous l’avons rencontré ici au Mexique).

Mais peut-être que le moment culminant de tout ce chapitre a été quand Stevie Wonder et son groupe ont joué “Superstition” pour tout le monde sur le plateau, complètement amoureux d’eux et soufflant la tête avec le rythme funky qu’il a apporté. Selon une interview que NPR a faite pour Sonia Manzano –Qui a joué Maria dans Sesame Street pendant de nombreuses années–, La visite du chanteur au spectacle pour enfants a été l’un des moments forts de son travail.

“Toute l’étude a tremblé et c’était génial parce que les blancs, les noirs, les jeunes, les personnes âgées, tout le monde était sur la même longueur d’onde pendant ces deux minutes qu’il chantait”, a expliqué Sonia. L’un des objectifs de l’émission était toujours de mettre fin aux barrières raciales, sexuelles et socioéconomiques entre les enfants et les parents partout dans le monde, donc cObtenir un personnage aussi important pour la communauté afro-américaine que Stevie Wonder est le point de rupture pour éliminer tous ces obstacles sociaux.

Au-delà du soutien à l’idée avec laquelle la Plaza Sesamo est née, le chanteur a réussi à inspirer et surprendre une toute nouvelle génération de musiciens de différents genres avec sa participation aux côtés d’Elmo et de la compagnie. Selon le chanteur de hard rock et de heavy metal, Myles Kennedy –Qui a formé un groupe avec lui-même Slash-, Il a dit que quand il a vu l’épisode dans lequel Stevie Wonder est apparu, une passion pour la musique est née en lui.

Depuis lors, de nombreux musiciens, acteurs et personnages importants sont apparus, mais à leur manière, ils ont rendu hommage à Stevie à différentes occasions, comme Kermit The Frog (ou la grenouille René pour les Mexas) et Miss Piggy disant que Wonder You “est le soleil de ma vie” était sa chanson quand elle sortait ou dans un épisode de l’émission Elmo où une fille passe son premier coup de fil au rythme de “Je viens de m’appeler pour dire que je t’aime”.

Cependant aucune de ces tentatives Vous pourrez égaler le moment où Stevie Wonder a secoué le monde des enfants en apparaissant sur la Plaza Sesamo.