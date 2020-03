Rappelez-vous la première fois que Guns N ‘Roses a joué au Mexique

Nous sommes à quelques jours de vivre l’édition 2020 de Vive Latino, l’un des festivals les plus attendus pour tous les mélomanes, qui nous apporte beaucoup de groupes de toutes tailles pour cette année, de ceux qui commencent à la consacré dans le monde de la musique. Depuis que nous avons vu la programmation, nous avons certainement été frappés de voir de grands noms comme Mogwai, The Cardigans et plus encore, mais le nom qui a le plus retenu notre attention était Guns N ’Roses.

Près de trois ans se sont écoulés depuis qu’Axl Rose, Slash et Duff McKagan se sont réunis pour donner quelques spectacles. Coachella a été le premier endroit où les membres originaux du groupe ont joué à nouveau ensemble, heureusement pour nous entre les deux week-ends, ils ont profité du temps et ont décidé d’organiser quelques spectacles au Foro Sol à Mexico, qui bien sûr était complet et dans lequel certains chanceux ont eu la chance d’écouter des rockers classiques comme “Welcome To The Jungle”, “November Rain”, “Sweet Child o ‘Mine”, “Paradise City”, “Don’t Cry »,« It’s So Easy »et bien d’autres chansons.

Depuis lors, ils ont visité certaines villes de notre pays, comme Monterrey, Guadalajara et Tijuana, mais la vérité est qu’ils nous manquent déjà en jouant dans la capitale chilienne bien qu’au début, ce n’était pas si facile d’avoir de vraies légendes dans notre pays. C’est pourquoi nous voulons nous rappeler à quoi ressemblait le premier concert de Guns N ‘Roses sur CDMX, quand ils ont cassé et transformé le Palacio de los Deportes avec son puissant.

Ils peuvent être trop jeunes mais au début des années 90, il était encore presque impossible de voir des artistes internationaux descendre au Mexique pour jouer. Oui etDes groupes et des musiciens légendaires étaient venus dans des endroits assez souterrains, tels que The Doors, Queen, Rod Stewart ou The Police, mais à cette époque le rock était encore quelque chose qui faisait peur aux secteurs les plus conservateurs de notre pays. Et à cela ajouter qu’à cette époque, les Guns N ‘Roses étaient considérés comme l’un des groupes les plus dangereux au monde et avaient la réputation de donner des spectacles “ vulgaires’ ‘et ne convenant pas à tous les publics, bientôt à la société mexicaine.

Même avec tout ça, Axl, Slash, Duff, Izzy Stradlin, Matt Sorum, Dizzy Reed et Gilby Clarke ont annoncé en 1992 qu’ils visiteraient notre pays pour la première fois. Et la vérité est qu’ils ne pouvaient pas le faire à un meilleur moment que cela, car ils ont apporté la tournée énorme et ambitieuse de Use Your Illusion, avec laquelle ils faisaient la promotion du double album du même nom. Malgré le fait qu’à cette époque les prix étaient élevés, la vérité est que vu le prix du beau et cher dollar, c’était une bonne affaire pour le concert qu’ils allaient lancer.

C’était un mercredi et la nervosité était présente car un spectacle comme celui des Guns était quelque chose de complètement nouveau pour Mexico. Mais au-delà de cela, la crainte que tout le public avait était que le groupe annule le concert, car le mot s’est répandu que le bon Axl -surtout sur cette tournée- avait la réputation de retarder le début de leurs présentations à de tels souligner qu’à plusieurs reprises, ils ont dû les annuler. Contre toute attente, le chanteur est monté à temps sur la scène du Copper Dome pour jouer tous ses tubes dans un show de plus ou moins deux heures.

Tout au long du concert, ils n’ont pas cessé de bombarder le public mexicain de vrais intimidateurs, Cette nuit épique a commencé avec le riff de basse dense de Duff sur “It’s So Easy” et par la suite, la nuit est devenue une vraie maison de fous.. La setlist avait à peu près tout, des chansons de leur premier album, Apettite For Destruction, aux reprises que beaucoup de ceux de Los Angeles ont endossés comme «Live and Let Die» de Paul McCartney et Wings, «Knockin ‘on Heaven’s Door» de Bob Dylan et Misfits “Attitude”. Et bien sûr, le point culminant a été lorsque deux chansons ont été jouées, “November Rain” et “Don’t Cry”, qui n’ont probablement pas été arrêtées par les quelque 25 000 participants qui ont eu la chance de les voir.

S’il y avait une chose que cette tournée de Guns N ‘Roses avait, c’est qu’entre les chansons et après un certain temps, les membres du groupe ont montré leur virtuosité en jouant du bon solos. Le premier était toujours le batteur Matt Sorum, qui a donné au batteur de bons coups (ainsi que Rudy de Another Roll, jiar jiar jiar) et après quelques tours ce fut le tour de la vrai héros de guitare qu’ils avaient, Slash. Ce personnage a ravi le public avec su inséparables Les Paul, fumant une cigarette et jouant les douces notes de “Speak Softly Love”, le thème de Nino Rota qui a été immortalisé par son apparition dans The Godfather et cela a donné naissance au rock avec “Sweet Child O’ Mine “.

A la fin avec 18 chansons, le groupe a dit au revoir avec “Paradise City”, une chanson qui a servi d’adieu parfait au rythme des guitares et des paroles déformées qui a encouragé un retour à cet endroit dans la ville paradisiaque où l’herbe est verte et les filles sont belles. Après les avoir attendus longtemps, le rêve de nombreux fans mexicains s’est réalisé car bien qu’ils soient revenus un an plus tard avec la même programmation, il n’y aura jamais de concert comme le premier, la première fois que le groupe est venu et nous a montré que le rock était plus vivant que jamais.

C’était la set-list barrée que les Guns ont tirée au sort lors de ce premier concert au Mexique:

“C’est tellement facile”

Mr brownstone

“Nightrain”

“Live and Let Die” (Couverture des ailes)

Bienvenue dans la jungle

“Attitude” (Couverture de Misfits)

Mauvaise obsession

“Patience”

“Pluie de novembre”

“Tu pourrais être à moi”

Sweet Child O ‘Mine

Double Talkin ‘Jive

Rocket Queen

Guerre civile

“Ne pleure pas”

“Knockin ‘on Heaven’s Door” (Couverture de Bob Dylan)

“Etranged”

Paradise City

Êtes-vous prêt à voir Guns N ‘Roses revenir au Mexique et peut-être votre seul spectacle sur Vive Latino? Rappelez-vous que le groupe légendaire prendra la scène principale du festival ce samedi 14 mars de 10h25 à 12h55 le soir, où il jouera sûrement beaucoup de classiques et que nous pouvons confirmer que ce sera l’un des moments les plus importants de cette édition .