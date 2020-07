Rappelons-nous quand Damon Albarn a été retiré de la scène après avoir joué 5 heures

Si quelque chose nous a été très clair Damon Albarn au fil des ans, est-ce c’est un gars qui aime totalement la musique. Que ce soit dans Blur, Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen, Rocket Juice et The Moon, en tant que soliste ou dans les autres super groupes qu’il a, il aime composer des chansons qui sortent complètement du moule, travailler avec tous les musiciens possibles et faire des choses que très peu ont osé.

L’un des projets les plus intéressants où il collabore est peut-être Africa Express, car la variété d’artistes et de sons qu’il contient est incroyable. Ce projet est né en 2005, lorsque le musicien et le journaliste Ian Birrell Ils se sont rencontrés dans un pub pour parler, comme deux amis qui avaient décidé de passer du temps ensemble pour raconter ce qui s’est passé dans leur vie et, surtout, ce qui se passait dans l’industrie de la musique.

Au cours de l’entretien qu’ils ont eu, le sujet a été soulevé Live 8, une série de concerts qu’il a organisés Bob Geldof pour que le G8 – le groupe de pays avec les économies industrialisées de la planète – ouvre les yeux sur la pauvreté qui existe en Afrique et soutienne les nations les moins favorisées qui tentent de mettre fin à la pauvreté. Damon Albarn et Birrell ils n’étaient pas entièrement d’accord avec ce spectacle, pour un détail simple et simple.

Le concert était censé rendre visible la situation que le continent continue de connaître, mais à l’intérieur de la programmation qui a été présenté dans les 11 salles de Live 8, il n’y avait qu’un seul artiste africain. Damon a donc recruté des musiciens et des amis de l’industrie musicale pour créer un projet qui améliorerait les sons de cette région et qu’à travers eux, pourrait propulser des milliers d’artistes talentueux d’Afrique.

Le début d’Africa Express

Le premier spectacle que Damon Albarn et la société ont réuni en tant qu’Africa Express a eu lieu 2006, lorsque le leader de Blur et Gorillaz a organisé la Festival au Désert à Tombouctou dans le République du Mali. En plus d’avoir des artistes légendaires du continent tels que Tartit, Oumou Sangaré, Lo’Jo ou Tinariwen, il y avait aussi des musiciens occidentaux assez importants, de la taille de Robert Plant, Gros garçon mince, Martha Wainwright et Jamie T.

Au festival, tous les musiciens se sont produits individuellement, et soudain, des invités surprise sont apparus, réaliser une énorme communion entre elles. Après le succès de ce premier concert, Albarn et Birrell Ils ont continué à organiser des spectacles Africa Express dans des pubs et des bars au Royaume-Uni, mais peu à peu, les portes se sont ouvertes pour qu’ils atteignent les plus grandes scènes du monde.

La liste des musiciens ayant participé avec Albarn

Depuis, ils ont visité des pays comme Nigeria, Ethiopie, Afrique du Sud, Mali, Syrie, France, République démocratique du Congo ainsi que le festival Glastonbury. Comme si cela ne suffisait pas, des musiciens très importants sont également entrés en lui, afin qu’ils puissent applaudir, Voici une petite liste d’artistes qui ont joué avec Africa Express:

Paul Mccartney

Brian Eno

Björk

Franz Ferdinand

Puce

Johnny Marr

Mick Jones et Paul Simonon

Peter Hook

Nick Zinner

The Kooks

Carl Barât

Olugbenga Adelekan

Les artistes africains sont une partie essentielle du projet de Damon Albarn et Ian Birrell, c’est pourquoi ils ont eu des musiciens légendaires de ce continent, comme le batteur Tony Allen, la chanteuse Fatoumata Diawara, la star nigériane de l’afrobeat Femi Kutmoi, le chanteur et activiste Rachid Taha, le groupe de blues saharien Tinariwen, le rappeur canado-somalien K’Naan, parmi beaucoup d’autres.

En plus d’être un collectif qui mélange le meilleur de la musique traditionnelle africaine avec le son occidental, ce groupe d’artistes talentueux se sont nourris les uns les autres.

Les projets Africa Express ont également influencé la production artistique des musiciens participants, Puce, Brian Eno, Alex Kapranos et les membres de Django Django ont dit que travailler avec Albarn et l’entreprise a été extrêmement enrichissant et les a nourris pour de futures compositions.

Un autre des points les plus intéressants d’Africa Express s’est produit en 2013. Cette année-là et en réponse aux extrémistes qui ont interdit la musique dans le nord du Mali, Damon Albarn, Brian Eno et d’autres sont allés au pays pour collaborer et enregistrer avec des musiciens locaux.. Le résultat fut Maison Des Jeunes, un record qui améliore les sons de cette région et cela a montré à quel point les artistes du pays sont grands.

Quelque chose de formidable qu’ils ont réalisé avec les bénéfices de cet album, c’est qu’ils sont tous allés à la construction d’un studio d’enregistrement à Bamako, dans la capitale du Mali. Pendant ce temps, un groupe de Tombouctou a appelé Songhoy Blues Il était dans la même ville vivant dans une cabane, et grâce au travail d’Africa Express, ils ont pu les faire sortir de cet endroit et les lancer dans la célébrité internationale.

La performance la plus connue de Damon Albarn avec Africa Express

Au fil des ans, Damon Albarn et compagnie ont donné de vrais spectacles, comme la tournée en train qu’ils ont organisée en 2012 dans le cadre des célébrations des Jeux olympiques de Londres. Mais peut-être le concert le plus connu de ce groupe était le 4 juillet 2015, quand Albarn et Africa Express étaient l’un des principaux actes du festival Roskilde au Danemark.

Pour cette présentation, ils avaient de vrais invités de luxe, comme le membre Blur, Graham Coxon, Nick Zinner, Jeff Wootoon, Krar Collective, Fatoumata Diawara, Kwabs, Noura Mint Seymali, Fouetté, Trentemølle, Laura Mvula, Songhoy Blues, Diabel Cissokho et Rachid Taha.

Comme toujours, Albarn est monté sur scène, a salué les fans et a commencé à jouer sans grand-chose. Chacun des artistes a eu son moment, où ils ont brillé pour avoir montré au public danois certaines de leurs meilleures chansons. Et bien sûr avoir autant d’étoiles réunies pour jouer ensemble a apporté de grands momentsDe ceux qui ne se reproduisent jamais dans la vie et si vous n’y étiez pas, vous les avez manqués pour toujours.

Parmi eux, la collaboration de Damon avec Graham et la chanteuse Laura Mvula, qui ont développé leur propre version de « Baltimore« de Randy newman. Il est arrivé un moment où, en plus de jouer les compositions originales de ces artistes africains, ils ont pris le temps de jouer beaucoup de reprises, dont certains classiques de Le choc comme « Rock The Casbah » et « Dois-je rester ou dois-je aller » ou « Galvaniser » par Les frères chimiques.

La fête du pauvre Damon est finie

Après tous ces moments, la notion de temps est revenue à tous ceux qui étaient au festival de Roskilde, cela faisait cinq heures que Damon Albarn et les autres membres d’Africa Express avaient commencé à jouer. A cette époque, la setlist contenait 31 chansons et Le co-créateur de Gorillaz allait juste retirer les cartes cachées qu’il avait cachées, parce que je jouerais Clint Eastwood.

Avec mélodique à la main, Damon l’a joué et a commencé à jouer l’une des chansons les plus importantes du groupe d’animation, avec la participation du rappeur britannique mais originaire de la Barbade, Shystie. Albarn passait un bon moment, ça collait tellement avec la musique, les chansons, l’ambiance du public et ils disent que l’une ou l’autre tequila jamais remarqué qu’il avait trop joué.

Il était environ 4 heures du matin au Danemark et le Britannique était sur le point de recommencer « Dois-je rester ou dois-je partir » parce que c’est Damon ‘Fucking’ Albarn ainsi que Los Tigres del Norte: si le public applaudit, il continue de jouer. Alors il est retourné au piano et a commencé à chanter ce Clash of the Clash pendant que les gens chantaient la chanson, parce qu’ils voulaient que le spectacle continue, peu importe la durée.

Ce qu’Albarn ne savait pas, c’est que les organisateurs du festival de Roskilde n’étaient pas si heureux sachant qu’il continuait à jouer et ne pouvait tout simplement pas voir comment il voulait descendre de la scène. Tout comme il a continué à chanter, Certaines des personnes qui travaillent avec Africa Express sont venues vous demander de mettre fin au spectacle.

Bien sûr, Damon ne voulait pas, il leur a dit de le laisser jouer une chanson dernière chanson et a encouragé le public à le soutenir, ce qu’ils ont bien sûr fait. Les choses devenaient un peu tendues alors que le musicien hurlait « Pourquoi pas? Au diable ce que disent les autres! S’ils en veulent plus, nous leur en donnerons plus ».

Malheureusement pour Albarn, ce n’était pas possible. Presque immédiatement ils ont éteint le microphone et pendant qu’il demandait aux gens de continuer à crier pour une chanson de plus, la personne qui lui avait demandé de terminer le spectacle l’emportait comme s’il s’agissait d’un sac.

Finalement, le musicien est revenu dans les coulisses et n’a eu d’autre choix que de rester avec l’envie de continuer à jouer pour l’ensemble du public danois. On sait que Damon Albarn est un génie qui aime la musique avant tout, mais après cet étrange moment au festival de Roskilde, il nous est apparu clairement que Cela ne le dérangerait pas de jouer une journée entière si lui et le public s’amusent.

