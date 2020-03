Rapport: Le festival Coachella en pourparlers pour se déplacer en octobre en raison du coronavirus

le Festival de musique et d’arts de Coachella Valley aurait été reporté à octobre en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par un journaliste Yashar Ali et a été corroboré par Entertainment Tonight. Billboard.com a également indiqué que les organisateurs sauront probablement dans les 48 heures environ si les festivals peuvent être enregistrés.

L’événement, qui devait avoir lieu à Indio, en Californie, les 10 et 12 avril et les 17 et 19 avril, devrait être reporté aux week-ends du 9 et 16 octobre.

La programmation devait inclure une performance en tête d’affiche de RAGE CONTRE LA MACHINE.

On estime à 250 000 le nombre de personnes présentes Coachella chaque année pendant deux week-ends consécutifs à l’Empire Polo Club, à environ deux heures de Los Angeles.

La nouvelle du report intervient alors que les autorités de la région de la vallée de Coachella ont confirmé lundi trois nouveaux cas de coronavirus.

Une pétition en ligne pour annuler Coachella cette année a recueilli plus de 16 000 signatures.

Stella Young, qui a lancé la pétition, a écrit: “En tant que communauté hautement inclusive, nous sommes responsables de protéger chaque membre de la communauté, y compris les personnes âgées, les personnes fragiles ou celles qui souffrent de maladies chroniques, du cancer, des maladies du système immunitaire et d’autres formes de handicap. La vie de ces personnes ne doit pas être minimisée et nous ne devons pas risquer leur vie car elles ont plus de chances d’attraper le COVID-19 et de développer des situations critiques qui doivent être hospitalisées. “

Plusieurs autres festivals importants ont été touchés par l’épidémie de coronavirus, notamment Sud par sud-ouest à Austin et Ultra Festival Dans Miami.

Selon Le pouls de la radio, Sud par sud-ouest, qui devait commencer ce vendredi (13 mars), faisait face à une vague croissante d’annulations d’artistes tels que Trent Reznor et Ozzy Osbourne, ainsi que de grandes entreprises comme Pomme, Amazon, Facebook, Twitter et d’autres. Les trois principaux groupes de maisons de disques seraient également sur le point de se retirer.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets.

