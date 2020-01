Ratt est dans le studio

Rockers californiens de longue durée RATT semblent travailler sur leur première nouvelle musique depuis 2010 “Infestation” album.

Plus tôt aujourd’hui, RATT chanteur Stephen Pearcy a tweeté quelques photos de lui et du bassiste Juan Croucier dans le studio, et il a inclus la légende suivante: “Dans le studio @Juan_Croucier ‘Cellar’ hier (tout ce que je peux voir) et encore aujourd’hui. Bonne semaine avec le groupe. On dirait que nous serons là-bas pendant un certain temps. @theRATTpack #studio # rattontour2020 #yearoftheratt “

Plus tôt ce mois-ci, Pearcy a déclaré à The Metal Voice que le groupe irait en studio cette année “pour essayer quelques choses. Et nous verrons ce qui se passera”, a-t-il dit. “Nous écrivons toujours, donc ce sera génial d’avoir de la nouvelle musique et de faire la tournée. Et les choses avancent vraiment très bien.”

Demandé si le plan est toujours pour RATT pour revenir au “plus dur” de ses deux ou trois premiers albums avec le nouveau matériel, Stephen dit: “Oui. Sauf que tu ne peux pas te débrouiller avec quelque chose comme … Je ne veux pas en faire ‘Rond [And Round]”, mais je devrais certainement vouloir un air accrocheur RATT est connu pour.”

Pour ce qui est de RATTles plans de tournée, Pearcy a déclaré: “2020, nous allons juste faire le tour de la planète. Nous allons jouer des pays que nous n’avons jamais joués. C’est 35 ans plus tard. Et c’est ce que nous faisons. Nous avons un tas de festivals à l’étranger. Et nous ‘ Je vais annoncer le voyage à forfait aux États-Unis assez tôt. “

Pendant l’entretien, Stephen a également révélé qu’une nouvelle RATT La compilation best-of sortira bientôt.

En janvier 2019, Pearcy a subi une chirurgie du genou. L’opération intervient trois mois après deux désastres RATT montre que le chanteur de 63 ans a été frappé d’incapacité au point où il a eu du mal à se souvenir des paroles de certains des plus grands succès du groupe.

RATTLa gamme actuelle de Pearcy et Croucier, avec le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE) et guitaristes Jordan Ziff et Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY).

