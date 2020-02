Ratt joue quatre pièces dans l’Oklahoma après le départ du guitariste Chris Sanders: vidéo, photos

RATT joué en quatre pièces dans l’Oklahoma après le départ du guitariste Chris Sanders.

Chanteur Stephen Pearcy, bassiste Juan Croucier, le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RAZER) est monté sur scène hier soir (samedi 22 février) au Sugar Creek Casino de Hinton sans remplacer Sanders, qui a confirmé sa sortie du groupe en début de semaine.

Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans du concert d’Oklahoma. Des photos de la représentation sont également disponibles.

Sanders rejoint RATT en 2018 après le départ de l’axeman original Warren DeMartini. Il a passé la plupart des deux dernières années à jouer des spectacles sporadiques avec la plus récente formation du groupe.

Mercredi, Chris a publié une déclaration aux Headbangers de Mike Gaube annonçant sa retraite de l’industrie musicale.

Il a écrit: “Au début de l’année, j’ai envoyé un e-mail à[[RATT‘s]que je ne renouvellerais pas mon contrat pour 2020. Après avoir joué de la musique sous une forme ou une autre pendant 25 ans, je me suis retiré de l’industrie. “

SandersLa déclaration de est venue juste un jour après Pearcy a déclaré dans une interview à la radio que Chris était “manquant en action”.

Parler avec Cameron Buchholtz du KATT Rock 100,5 FM radio, a déclaré le chanteur à propos de Chris: Il est un peu M.I.A. en ce moment, donc … Ce n’est pas du tout préoccupant – ce n’est pas un gros problème. “

RATT la rumeur veut unir ses forces avec Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE pour une tournée américaine cet été, dont l’annonce officielle est attendue demain (lundi 24 février).

RATT – avec Pearcy, Croucier et DeMartini – joué un certain nombre de spectacles en 2017 après avoir reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec le batteur Bobby Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts parRIOT CALME guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur RATTdernier album studio de 2010 “Infestation”et batteur Jimmy DeGrasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.



2020 est l’année du RAT

Merci! RATT au Sugar Creek Casino / Hinton, OK. Tu as frappé Ass hier soir. www.therattpack.com Photos: #misstruthadare 2020.

