Ratt sera présenté dans le nouveau Geico Commercial

Selon Metal Sludge, RATT sera présenté dans une toute nouvelle publicité télévisée pour le Geico compagnie d’assurance.

Geico a diffusé un certain nombre de publicités hilarantes ces derniers temps, et le RATT tache semble que ce sera un autre gagnant.

La publicité à venir mettra en vedette une femme appelant un exterminateur pour débarrasser sa maison des rats, seulement pour ouvrir la porte de la salle de bain et trouver les membres de RATT interpréter leur chanson à succès “Rond et rond”.

“Rond et rond” est présenté sur RATTpremier album de, “Hors de la cave”, sorti en 1984 via Atlantic Records. Le clip d’accompagnement mettait en vedette la légende hollywoodienne Milton Berle (dont le frère Marshall géré le groupe) et est devenu un incontournable MTV, propulsant “Hors de la cave” au statut de triple platine.

Les nouvelles de RATTcollaboration avec Geico vient quelques jours après le guitariste Chris Sanders a confirmé sa sortie du groupe.

Sanders rejoint RATT en 2018 après le départ de l’axeman original Warren DeMartini. Il a passé la plupart des deux dernières années à jouer des spectacles sporadiques avec la plus récente formation du groupe, aux côtés du chanteur Stephen Pearcy, bassiste Juan Croucier, le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RAZER).

RATT n’a pas encore annoncé de remplacement pour Sanders.

La rumeur dit que le groupe unirait ses forces avec Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE pour une tournée américaine cet été, dont l’annonce officielle est attendue lundi 24 février prochain.

RATT – avec Pearcy, Croucier et DeMartini – joué un certain nombre de spectacles en 2017 après avoir reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec le batteur Bobby Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts parRIOT CALME guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur RATTdernier album studio de 2010 “Infestation”et batteur Jimmy DeGrasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.



