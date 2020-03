Ratt, Tom Keifer, Skid Row et Slaughter unissent leurs forces pour «The Big Rock Summer Tour»

Produit par Live Nation, “Le Big Rock Summer Tour” présente des actes de rock légendaires RATT, CENDRILLONc’est Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE, quatre groupes qui se sont réunis pour vendre plus de 60 millions d’albums, dont des dizaines de tubes radiophoniques et de vidéos à succès. Chaque nuit de la tournée mettra en vedette plus d’hymnes de fête et de ballades puissantes que les fans ne pourraient l’espérer, la caravane rock’n’roll frappant plus de deux douzaines de villes nord-américaines.

Les billets seront mis en vente le vendredi 13 mars à 10 h 00 jusqu’au Ticketmaster.

RATT chanteur Stephen Pearcy a déclaré: “Nous attendons avec impatience de «Le Big Rock Summer Tour». Le groupe tire sur tous les cylindres et est plus que prêt pour les spectacles avec quelques grands groupes. Que les jeux commencent!”

Des dates de tournée:

03 juin – Farmingville, NY – Amphithéâtre de l’hôpital communautaire de Long Island à Bald Hill



06 juin – Rosemount, IL – Rosemont Theatre



09 juin – Sterling Heights, MI – Amphithéâtre de loterie du Michigan à Freedom Hill



10 juin – Cincinnati, OH – Pavillon PNC au Riverbend Music Center



12 juin – Atlantic City, NJ – Hard Rock Casino à Etess Arena



13 juin – Canandaluga, NY – CMAC



14 juin – Bethel, NY – Bethel Woods Center for the Arts



25 août – Syracuse, NY – St. Joe’s Health Amphitheatre à Lakeview



27 août – Hampton Beach, NH – Salle de bal du casino de Hampton Beach



28 août – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena



29 août – Scranton, Pennsylvanie – Le pavillon de Montage Mountain



01 septembre – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center



05 septembre – Grand Island, NE – Foire d’État du Nebraska (RATT, SKID ROW, QUIET RIOT)



06 septembre – Denver, CO – Pavillon Levitt (RATT, SKID ROW, QUIET RIOT, SLAUGHTER)



08 septembre – Austin, TX – Austin City Limits Live au Moody Theatre



09 septembre – Irving, TX – Le pavillon de Toyota Music Factory



16 septembre – Salt Lake City, UT – Utah State Fair / Days of 47 Arena



18 septembre – Reno, NV – Grand Theatre au Grand Sierra Resort



19 septembre – Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

Pour plus d’informations, visitez BigRockSummerTour.com

RATT a passé la dernière année en tournée avec une programmation qui comprend le chanteur original Pearcy et bassiste Juan Croucier, avec le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE) et guitariste Jordan Ziff.

Keiferdeuxième album solo de “Monter”, est sorti en septembre via Cléopâtre Records. le CENDRILLON leader a été rejoint sur le disque par son #keiferband – Savannah Keifer, Tony Higbee, Billy Mercer, Kendra Chantelle, Pape en pot et Kory Myers.

Bien que CENDRILLON n’a pas sorti un nouvel album studio depuis 1994 “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des spectacles sporadiques en 2010 mais a été largement inactif ces dernières années alors que Keifer a fait des tournées en tant qu’artiste solo.

En décembre dernier, SKID ROW guitariste Dave “Snake” Sabo confirmé à Paul Anthony de Planet Rock que le groupe met la touche finale au dernier chapitre du “Rébellion mondiale unie” trilogie, qui sera provisoirement publiée en 2020. Le disque a été suivi dans un studio de Nashville, Tennessee avec le producteur Michael Wagener, qui a également dirigé les débuts éponymes du groupe en 1989 et ceux de 1991 “Esclave à la mouture”.

SKID ROWLe nouveau disque de Sera marquera sa première sortie avec un chanteur né en Afrique du Sud et basé en Grande-Bretagne ZP Theart (FORCE DU DRAGON, RÉSERVOIR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, STARBREAKER).

ABATTAGELa formation actuelle comprend un chanteur principal et un guitariste rythmique Mark Slaughter et bassiste Dana Strum aux côtés de Jeff “Blando” Bland sur guitare solo et Blas Elias sur des tambours.

Le premier album du groupe à vendre deux fois platine, “Stick It To Ya”, a atteint le 18e rang du Billboard 200 en 1990, grâce à la force de ses deux premiers singles, “Envolez-vous vers les anges” et “Debout toute la nuit”.

ABATTAGE n’a pas sorti d’album studio depuis 1999 “Retour à la réalité”.