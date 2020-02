Rawiya Kameir de Pitchfork nominé pour le prix du magazine national 2020

Pitchfork est honoré d’annoncer que la rédactrice en chef Rawiya Kameir a été nominée pour un National Magazine Award 2020. Elle est reconnue dans la catégorie Essais et critique pour trois critiques: merci d’Ariana Grande, ensuite, Cuz I Love You de Lizzo et Jesus Is King de Kanye West. Les gagnants seront annoncés le 12 mars. Retrouvez la liste complète des nominés sur le site Web de l’American Society of Magazine Editors.

Pitchfork avait déjà reçu des nominations en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019. En 2013, Pitchfork a remporté le National Magazine Award for General Excellence in Digital Media.

Les National Magazine Awards ont été créés en 1966 pour honorer les publications imprimées (et désormais numériques) qui «démontrent constamment une exécution supérieure des objectifs éditoriaux, des techniques innovantes, une entreprise journalistique remarquable et une direction artistique imaginative.» Les prix sont parrainés par l’ASME en association avec le Columbia Graduate School of Journalism et sont administrés par l’ASME.

.