Ray Burton, père de Cliff Burton, décède à 94 ans

Ray Burton, père de Cliff Burton –Considéré comme l’un des meilleurs bassistes de Metallica et qui est décédé lors d’un accident de la route en 1986 – Il est décédé mercredi 15 janvier à l’âge de 94 ans. Cela a été confirmé par sa fille Connie burton via son compte Facebook, où il a informé ses followers et amis que son père avait une vie meilleure il y a quelques jours.

Bien que pour le moment Les causes de décès de M. Burton n’ont pas été divulguées, de nombreux partisans de Metallica ont commencé à exprimer leurs condoléances pour la mort de Ray, qui au cours de sa vie, il a été responsable de l’héritage musical que son fils a laissé à son jeune âge, qui a été interrompu lorsque le bus où il voyageait à côté de James Hetfield, Lars Ulrich et Kirk Hammett, il a renversé une route quand le groupe a voyagé de Stockholm à Copenhague.

Alors que la carrière de Cliff Burton il a été tronqué alors qu’il n’avait que 24 ans, c’est son père Ray qui a essayé de faire durer son héritage jusqu’à aujourd’hui, toujours déclarant que son fils savait que Metallica deviendrait l’un des groupes les plus importants de l’industrie musicale et surtout, faire des travaux altruistes avec l’argent que M. Burton a reçu des redevances.

Et est-ce que pendant son séjour à Metallica, Cliff a enregistré trois albums qui sont également devenus parmi les plus réussis du groupe: Kill ‘Em All (1983), Ride The Lightning (1984) et Master Of Puppets (1986). Bien que Ray Burton ait reçu les redevances correspondantes, il a décidé de les faire don à Castro Valley High School, l’école fréquentée par Cliff, car il pensait que le musicien aurait fait de même avec son argent de travail.

Au-delà des redevances, La relation entre Ray Burton et Metallica était plus étroite et plus spéciale que beaucoup ne le croient. Par exemple, en 2009, lorsque le groupe a été inclus dans le Rock & Roll Hall of Fame, M. Ray a été invité par le groupe à parler au nom de son fils décédé lors de la cérémonie d’intronisation.

«Je veux simplement remercier le comité de sélection du Temple de la renommée d’avoir choisi ces merveilleux jeunes derrière moi. C’est un grand groupe et ce que j’ai toujours aimé chez eux, c’est que vous les voyez jouer en personne et immédiatement vous obtenez un grand sourire sur votre visage … C’est un certain bonheur qu’ils aient une grande capacité à agir de cette façon … Mais il y a une personne Je veux mentionner une personne qui je pense était un fan de Metallica et certainement le plus grand fan de Cliff Burton. Et c’était la mère de Cliff, Jan », a déclaré Ray Burton lors de la cérémonie.

Ray Burton a également assisté régulièrement à des concerts de Metallica, et a même pris des photos avec les fans chanceux qui étaient au cadeau dans les spectacles offerts par le groupe de Los Angeles.

Le dernier était le spectacle que Metallica a donné au Chase Center de San Francisco, où il a interprété son célèbre album S&M avec le San Francisco Symphony Orchestraet où Scott Pingel, bassiste de la symphonie, rendu hommage à Cliff interprétant le célèbre solo de basse de la chanson “Anesthesia (Pulling Teeth)”.

«J’ai rencontré Ray Burton. Il m’a dit qu’il pleurait pendant mon solo. De toute cette expérience, c’était la chose la plus puissante à entendre du père et ce que cela signifiait pour lui.. C’est un excellent travail: la musique est un cadeau, elle contient beaucoup de pouvoir », a déclaré Pingel au portail Ultimate Classic Rock, lors d’une interview.

Maintenant, après 34 ans, il semble que Père et fils seront enfin ensemble. Un moment que, peut-être, M. Ray Burton attendait depuis longtemps.