Ray Burton, père du défunt bassiste de Metallica Cliff Burton, mort à 94 ans

Ray Burton, père de feu METALLICA bassiste Cliff Burton, est décédée le mercredi 15 janvier à l’âge de 94 ans.

RayonLa mort de sa fille a été confirmée par sa fille – et Falaisela sœur de – Connie, qui a écrit dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée: «Pour vous faire savoir que mon père est décédé mercredi dernier.

Rayon est décédé à seulement 15 jours de son 95e anniversaire.

Falaise rejoint METALLICA en 1982 et se produit sur les trois premiers albums studio du groupe: “Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair” et “Marionnettiste”. Il a également reçu un crédit d’écriture posthume pour la chanson “Vivre c’est mourir” du quatrième album studio du groupe, “…Et la justice pour tous” et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en tant que membre de METALLICA le 4 avril 2009.

Sa vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 24 ans lors d’un accident de bus touristique le 27 septembre 1986 en Suède.

BurtonLe remplacement initial de Jason Newsted, qui est resté dans la programmation jusqu’en 2001. Robert Trujillo rejoint en 2003 et reste dans le groupe à ce jour.

Le 10 février 2018 a été proclamé “Cliff Burton Day” par les superviseurs du comté d’Alameda. La fin METALLICA le bassiste aurait eu 56 ans à cette date s’il avait vécu.

Dans une interview de 2017, Ray Burton a révélé qu’il utilisait les chèques de redevances de son fils pour financer des bourses de musique au lycée. Il a dit Alphabetallica: “L’une des choses que je perçois des redevances, je donne une bourse à l’école secondaire où il est allé, Castro Valley High School, pour la musique. Les enfants qui l’ont gagnée écrivent et me remercient invariablement. Et je pense Falaise l’aurait probablement fait avec son argent, car il n’était nullement contre l’éducation. Il a beaucoup aimé. “

Rayon dit que la richesse n’a pas changé Falaise. “C’était une personne assez humble”, a-t-il dit. “Il n’aimait tout simplement pas les types de pavés que tant de musiciens de rock’n’roll deviennent quand ils deviennent populaires. Il aimait juste faire son jeu sauvage de musique heavy metal. Il n’a jamais changé.”

FalaiseL’intérêt pour la musique a commencé très jeune lorsque son père l’a initié à la musique classique, à la guitare et à la basse. Falaise avait un fort intérêt pour le rock, le classique et finalement le heavy metal. Falaise a commencé à jouer de la basse à 13 ans, après la mort de son frère aîné, Scott et pratiqué jusqu’à six heures par jour (même après avoir rejoint METALLICA). Avec le classique et le jazz, FalaiseLes autres influences du début variaient du rock sudiste, du country et du blues. Burton souvent cité Geddy Lee, Geezer Butler, Stanley Clarke, Lemmy Kilmister, Ed King et Phil Lynott comme influences clés sur son style de basse.

“Falaise savait ce qu’il voulait faire et est sorti et l’a fait ” Rayon Raconté Mark Agnesi, Gibsondirecteur de l’expérience de marque, dans une interview de juin 2019. “Comment pourriez-vous ne pas soutenir un enfant qui a déjà cette initiative dans son système et qui veut apprendre un métier comme ça? La façon dont il a poursuivi la musique et l’enthousiasme qu’il a montré envers le jeu, nous avons pensé: ‘Eh bien, voyons ce qui se passe. ” Puis, quand il est venu et a dit: «Pouvez-vous me soutenir pendant cinq ans? peu de temps après, c’était une histoire absolue. “

En 2016, les membres de METALLICA réfléchi sur leur défunt bassiste et a parlé de Ray Burton dans une vidéo promotionnelle pour “Metallica: Retour au front”, l’histoire définitive de METALLICAalbum classique de 1986 “Marionnettiste” et la tournée qui a suivi sa sortie.

“Je m’ennuie toujours Falaise, sans aucun doute, et j’aimerais le revoir à un moment donné, ” METALLICA chanteur James Hetfield m’a dit. “Donc, voir des photos que je n’ai jamais vues auparavant, en particulier là où nous sommes ensemble, c’est génial. Obtenir une autre partie de lui dans mon cœur est génial.”

“[[Ray Burton]est un grand être humain, et, évidemment, le fait qu’il est Cliff BurtonPapa est une autre raison pour laquelle nous aimons l’avoir avec nous “. METALLICA le batteur Lars Ulrich m’a dit. “Mais ce n’est pas la raison principale.

“Rayon a survécu à toutes ces expériences avec un sourire sur son visage, et chaque fois qu’il entre dans une pièce à un METALLICA dans les coulisses ou ici à[le[theMETALLICA quartier général]ou tout autre endroit où nous avons la chance de le voir, il a toujours cette incroyable énergie positive. “

Ajoutée Hetfield: “Quand je serai grand, je veux être Ray Burton. [Laughs] Il est tellement inspirant. Son énergie, son amour de la vie, c’est très attrayant pour moi, car je suis la plupart du temps de l’autre côté de la batterie. Mais il me fait sourire. Je le regarde et je commence à sourire. ”



Pour vous faire savoir que mon père est décédé mercredi dernier. Repose en paix? ❣️? Papa.

Publié par Connie Burton le dimanche 19 janvier 2020

Voir ce post sur Instagram

Joyeuses fêtes de la famille Burton!

Un message partagé par Ray H Burton (@cliffburtonfamily) le 25 décembre 2019 à 21:27 PST

