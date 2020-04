Ray Luzier de Korn porte un masque «Suivez le chef» à l’épicerie

KORN le batteur Ray Luzier suit le courant Centres pour la maladie et la prévention en portant des couvre-visages en tissu en public pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Luzier a partagé un Instagram photo de lui portant un spécial KORN masque facial alors qu’il se rendait à son supermarché local. Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “Quand nous avons porté ces masques pour la Suivez le guide spectacles d’anniversaire, je n’ai jamais pensé que je les porterais en fait à l’épicerie pour plus de sécurité. ? #stayhome #wereallinthistogether #allinthistogether #doyourpart #alonetogether #korn #allsaints #dillonoptics #davidyurman #staythefuckhome “

Selon le CDC, nous savons maintenant, grâce à des études récentes, qu’une partie importante des individus atteints de coronavirus ne présentent pas de symptômes (“asymptomatiques”) et que même ceux qui finissent par développer des symptômes (“pré-symptomatiques”) peuvent transmettre le virus à d’autres avant de présenter des symptômes. Cela signifie que le virus peut se propager entre des personnes interagissant à proximité – par exemple, parler, tousser ou éternuer – même si ces personnes ne présentent pas de symptômes. À la lumière de ces nouvelles preuves, CDC recommande de porter des couvre-visages en tissu dans les lieux publics où d’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir (par exemple, les épiceries et les pharmacies), en particulier dans les zones de transmission communautaire importante.

Il est essentiel de souligner que le maintien d’une distance sociale de six pieds reste important pour ralentir la propagation du virus. CDC conseille en outre l’utilisation de simples couvre-visages en tissu pour ralentir la propagation du virus et aider les personnes qui peuvent avoir le virus et ne le savent pas à le transmettre à d’autres. Les couvre-visages en tissu fabriqués à partir d’articles ménagers ou fabriqués à la maison à partir de matériaux courants à faible coût peuvent être utilisés comme mesure de santé publique volontaire supplémentaire.

Les couvertures en tissu recommandées ne sont pas des masques chirurgicaux ou des respirateurs N-95. Ce sont des fournitures essentielles qui doivent continuer à être réservées aux travailleurs de la santé et aux autres premiers intervenants médicaux, comme le recommande l’actuel CDC orientation.

Plus de 1,3 million de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 74 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

Les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus.



