Reach Music Publishing rejoint le collectif britannique de licences numériques IMPEL

Reach Music Publishing, une organisation multiservices d’édition musicale et de représentation d’artistes, a rejoint IMPEL, un collectif basé au Royaume-Uni qui négocie des accords de licence électronique au nom des titulaires de droits.

La Music Publishers Association du Royaume-Uni (à ne pas confondre avec la America’s Music Publishers Association, car les deux opèrent indépendamment) a fondé IMPEL en tant que filiale, mais la marque est devenue une organisation solo en 2018.

IMPEL représente une multitude d’artistes indépendants et conclut des accords de licence avec des clients du monde entier. De manière significative, IMPEL a un contrat avec la SACEM, l’une des organisations de défense des droits les plus importantes et les plus importantes de France; ce point a contribué à la viabilité de la relation professionnelle IMPEL-Reach, selon le fondateur, propriétaire et président de Reach, Michael Closter.

Le vaste catalogue de Reach présente des chansons d’artistes comme Ice-T et John Mayer, entre autres. Le partenariat devrait améliorer l’efficience et l’efficacité de Reach en termes de gestion d’un grand nombre d’accords de licence électronique à l’échelle mondiale.

Parlant de l’accord IMPEL, Michael Closter a déclaré qu’il avait décidé de rejoindre le groupe sur la base des opinions encourageantes qu’il avait reçues des membres actuels de l’éditeur de musique d’IMPEL. Il a également indiqué qu’il était «heureux» de faire partie du groupe et qu’il assumerait un rôle «actif».

La PDG d’IMPEL, Sarah Williams, a déclaré qu’il était «fantastique» de voir Closter et Reach entrer dans le giron, avant de noter que «l’impact de notre expertise combinée et de notre part de marché cumulée est extrêmement positif.

Michael Closter, originaire de New York, a fondé Reach Music Publishing en 1993. L’organisation basée à Burbank propose des accords sur mesure, y compris des services de licence dans le monde entier et ceux pour des régions spécifiques. Il a également développé un éventail de partenaires mondiaux pour diriger les collections internationales de redevances et dispose d’un service complet de licences de synchronisation.

IMPEL (une abréviation pour Independent Music Publishers ‘e-Licensing) a nommé Sarah Williams, une avocate de la musique qui a longtemps été impliquée dans l’industrie du divertissement, PDG en avril 2019. Un certain nombre d’artistes très réussis, dont Ed Sheeran, Stormzy, et Beyoncé, pour n’en nommer que quelques-uns, sont représentés par IMPEL.

Williams possède et exploite également Big Picture Legal, un cabinet d’avocats britannique spécialisé dans les questions liées à l’industrie du divertissement.