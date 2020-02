Réaction du clip «MICE» – c’est ce qui rend le rappeur britannique spécial! – HITC

Aitch a sorti ‘MICE’ et le clip le résume brillamment.

Aitch est de retour avec un superbe clip pour la chanson ‘MICE’.

Ce n’est qu’en février, mais Aitch sort déjà de la nouvelle musique. Là encore, vous ne pouvez pas être absent longtemps si vous êtes aussi déterminé à réussir que lui!

Harrison Armstrong se profile comme l’un des rappeurs les plus populaires et les plus prometteurs de la scène britannique actuelle, frappant coup après coup avec un sourire effronté.

L’artiste de Manchester, âgé de 20 ans, est devenu célèbre en un clin d’œil, passant d’un espoir inconnu à plus de quatre millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. À l’école, il était connu pour le freestyle sur le terrain de jeu et même à l’époque, il a montré du potentiel. Au fil des ans, il a vraiment évolué dans son métier et les résultats sont tout simplement étonnants.

Déjà, il a collaboré avec des gens comme Stormzy sur des coupes comme «Pop Boy» et sa mixtape 2019 – AitcH20 – tout le monde le ressentait avec des singles comme «Taste (Make it Shake)». Bien qu’il n’ait pas remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux Brit Awards 2020, la nomination à elle seule était un signe encourageant de grandes choses à venir, et bien sûr, «MICE» qui a chuté peu de temps après le confirme.

Aitch ‘MICE’ clip: Reaction

Réalisé par Kelvin Jones par KARTIX, le clip de «MICE» est simple mais stellaire.

Nous ouvrons sur un site en Suisse à 10 heures du matin et la caméra fait un détour pour révéler Aitch sortant d’une station-service, rappant avec un haut-parleur enroulé autour de sa tenue North Face.

Nous suivons le rappeur tout au long de la vidéo alors qu’il danse autour du parking avec son compagnon s’amusant. C’est une approche simplifiée et basique d’une vidéo et cela aide vraiment à captiver l’attrait d’Aitch en tant qu’enfant de tous les jours qui l’a fait grand. Il ne clignote pas d’argent sur l’écran – il vibre juste à la musique et nous aussi. Tout est question de talent.

Tout comme Sam Mendes en 1917 – à une échelle bien plus petite bien sûr – la vidéo donne l’apparence d’une longue prise, utilisant des techniques délicates comme tourner l’appareil photo vers une voiture pour cacher les transitions. L’apparition d’une prise vous aide vraiment à vous concentrer sur la fluidité de son flux.

Dans l’ensemble, la chanson est géniale, la vidéo est géniale… qu’est-ce qui ne plaît pas? Il est de retour avec un coup.

Réactions des fans au nouveau clip d’Aitch

Un certain nombre de fans se sont tournés vers Twitter pour faire l’éloge de la vidéo “MICE” d’Aitch. Sa veste a même marqué un peu d’amour aussi!

Découvrez une sélection de tweets:

Aitch: les commentaires YouTube de «MICE» sont d’or!

Dès que nous avons vu que son nouveau clip avait été tourné dans une station-service quelque part, nous savions qu’il susciterait à la fois l’admiration et quelques rires des fans.

Cela apparaît comme un travail cool et sans effort, car nous sommes sûrs que c’était l’effet souhaité. Cependant, ces commentaires nous ont définitivement fait craquer!

On a imaginé avec humour un scénario: “Producteur: avez-vous des emplacements en tête pour votre prochaine vidéo Aitch? … Aitch: pas gêné … Producteur: station-service en Suisse, c’est alors.” Nous pouvons voir pourquoi c’est actuellement le premier commentaire.

Un autre a pesé: «Rappeurs: portez des marques comme Gucci et Balenciaga de la tête aux pieds et sautez dans les Ferrari et les Lamborghini… My G Aitch: porte une veste NorthFace, un HAUT-PARLEUR et du houblon dans une Volkswagen.»

Comme nous l’avons dit, il est unique en son genre!

