Reba McEntire choque le monde de la musique en signant à nouveau avec UMG Nashville

Dans un geste inattendu, la légendaire chanteuse et compositrice country Reba McEntire a re-signé avec Universal Music Group Nashville.

Le changement surprenant a été révélé lors du 2020 Country Radio Seminar, un rassemblement de trois jours pour les stars du country, les employés et les diffuseurs de radio et les professionnels de l’industrie musicale. Cette année, le séminaire sur la radio country a eu lieu à Nashville entre le 19 et le 21 février et, comme les années précédentes, a réuni un certain nombre de personnalités nationales de premier plan.

Plusieurs morceaux ont fait leurs débuts à CRS 2020, y compris «2016» de Sam Hunt, qu’il a joué en direct dans le cadre d’un déjeuner parrainé par UMG Nashville. Dans la foulée de cette nouvelle musique passionnante, Reba McEntire est montée sur scène pour annoncer l’accord qu’elle avait conclu avec UMG Nashville. On pouvait s’y attendre, le public a éclaté en applaudissements et des images en coulisses ont montré que McEntire embrassait des fans et d’anciens collègues, qui semblaient tous heureux de la voir.

Au moment de la rédaction de cette pièce, une vidéo complète de la réunion triomphale de McEntire avec UMG Nashville n’était pas disponible sur YouTube.

Les trois premières décennies de la carrière professionnelle de McEntire se sont déroulées sous la bannière Universal.

En 2008, cependant, l’artiste a signé avec Valory Music Co., un sous-label national de Big Machine Records. (Scott Borchetta, un ancien cadre d’Universal Nashville, a fondé Big Machine en 2005; lui et McEntire ont été réunis lorsqu’elle a changé d’étiquette.)

On ne sait pas à ce stade ce qui a incité McEntire à revenir sur son label de longue date. Dans un communiqué de presse, la femme de 64 ans a indiqué qu’elle était «excitée» par l’accord et a déclaré: «Ça va être très amusant.» Après l’annonce lors du déjeuner de l’UMG, elle est montée sur scène et a interprété un ensemble entièrement acoustique composé de «How Blue», «Fancy» et «And Still».

Le 33e album studio de Reba McEntire, Stronger Than the Truth, est sorti en avril dernier. Le 1er mars, elle devrait lancer une tournée, dont les performances sont prévues en décembre. Et la semaine dernière, l’artiste toujours occupé a fait une apparition en camée sur Young Sheldon de CBS.