Reba McEntire revient à la maison de l’étiquette d’origine à UMG Nashville

La superstar bien-aimée du pays, Reba McEntire, est de retour dans sa maison d’origine à Universal Music Group Nashville. L’artiste a passé les 32 premières années de sa carrière hors pair au sein du groupe de labels, chez Mercury puis MCA, deux de ses quatre labels.

Ce long mandat a embrassé des décennies de succès record spectaculaires, alors que McEntire a amassé 33 de ses 35 singles n ° 1 à ce jour et vendu plus de 56 millions d’albums dans le monde. La chanteuse est membre du Country Music Hall of Fame et du Hollywood Bowl, avec 16 ACM Awards, 15 American Music Awards, 9 People’s Choice Awards, 6 CMA Awards, 3 Grammy Awards et un GMA Dove Award à son nom. Elle a été récipiendaire du Kennedy Center Honours 2018.

«C’est un sentiment merveilleux d’être de retour avec la famille où j’ai commencé», explique Reba. «Je suis ravi parce que mon catalogue est ici chez Universal et je suis vraiment excité de revoir toutes les chansons que j’ai enregistrées il y a plusieurs années. Nous allons nous amuser beaucoup. “

La présidente d’UMG Nashville, Cindy Mabe, ajoute: «À une époque où notre musique, notre communauté et nos artistes ont besoin d’une lumière lumineuse, Reba retournant à l’endroit où tout a commencé témoigne de son impact continu et de son puissant héritage musical et nous sont si fiers qu’elle rentre à la maison.

«Reba est une icône de la musique», poursuit Mabe, «qui a changé de culture et a tracé son propre chemin en faisant des déclarations musicales fortes et stimulantes tout au long de sa carrière à travers ses chansons, ses vidéos, sa mode, ses spectacles et son personnage. Elle a inspiré tant de générations de fans et il y a tellement plus d’impact à faire. C’est notre honneur et notre privilège de collaborer et de faire grandir l’avenir de la carrière musicale de Reba. »

McEntire commencera sa première tournée en arène en tête d’affiche depuis 2011 le 20 mars à Evansville, IN. L’auteur-compositeur-interprète à ascension rapide Caylee Hammack la rejoindra pour la douzaine d’arrêts de l’itinéraire; Hammack traversera également l’Atlantique pour se produire au Country to Country Festival de cette année, dans divers lieux européens le mois prochain.

Reba devrait également poursuivre sa résidence en tête-à-tête avec Brooks & Dunn au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, où 24 nouvelles dates sont réservées jusqu’en décembre.

