Récapitulation du 27 mars – Roman Reigns absent, nouveaux matchs de WrestleMania 36 réservés – HITC

Le dernier épisode de Friday Night Smackdown est venu à nouveau d’un WWE Performance Center vide.

Le Friday Night Smackdown de cette semaine a eu lieu au milieu du back-drop de WrestleMania qui était il y a un peu plus d’une semaine.

Il y a eu de nombreux rapports de superstars potentiellement indisponibles pour la Vitrine des Immortels, y compris Roman Reigns, The Miz et Daniel Bryan.

Cependant, aucune mention de celui-ci n’a été diffusée dans l’épisode de Smackdown de cette semaine et il semblait que les affaires se déroulaient comme d’habitude.

Smackdown comportait toujours des apparitions de Bryan, The Miz, The New Day et même Triple H coupa une promo concernant le match de titre universel à WrestleMania entre Goldberg et Roman Reigns.

Vendredi soir, Smackdown a commencé avec Sasha Banks et Bayley qui se rendaient sur le ring pour discuter du match à cinq mortel à venir pour le championnat féminin de Bayley Smackdown à Wrestlemania 36. Lacey Evans puis Naomi ont interrompu avant que Tamina ne vienne sur le ring. Elle a attaqué à la fois Evans et Naomi avant le départ de Bayley et Banks.

Que s’est-il passé lors de l’épisode du 27 mars 2020 de Friday Night Smackdown

Drew Gulak a ensuite affronté Shinsuke Nakamura dans un match pour tenter de gagner son partenaire Daniel Bryan un match de titre intercontinental contre Sami Zayn à Wrestlemania 36. Après l’ingérence de Bryan, Gulag a enroulé Nakamura avec un pont pour gagner. Bryan affrontera maintenant Zayn à WrestleMania pour le titre intercontinental.

Otis a ensuite affronté Dolph Ziggler alors qu’ils continuent de se battre pour les affections de Mandy Rose. Un affrontement WrestleMania apparaît dans la perspective.

Elias a interprété une chanson avant de défier le baron Corbin à WrestleMania. Corbin l’a attaqué par derrière et a fait tomber Elias de la plate-forme surélevée sur le béton en dessous. Elias aurait été transporté dans un établissement médical local, WrestleMania étant dans le doute.

Asuka a affronté Alexa Bliss lors d’un match par équipe entre Bliss et Nikki Cross et les Kabuki Warriors continuent d’être taquinés. Bliss gagne via Pinfall.

Triple H a ensuite fait basculer Roman Reigns pour s’imposer au sommet du match de titre universel WrestleMania 36 contre Goldberg, car son intensité a plus de longévité. L’ensemble du spectacle semblait contourner le problème de Reigns qui se retirerait des enregistrements de WrestleMania en raison de problèmes de santé.

La Firefly Fun House était la prochaine étape dans laquelle Bray Wyatt a révélé la «recette secrète» pour aider The Fiend à vaincre John Cena à WrestleMania. Il continue à mélanger le Lapin Ramblin après lui avoir offert une carotte. Apparemment, la recette exigeait «des opinions non pertinentes et inutiles».

Wyatt a ensuite défié Cena pour un match Firefly Fun House à WrestleMania. Cena répondra au défi lors du Smackdown du vendredi soir de la semaine prochaine.

Les Usos ont ensuite affronté le New Day of Big E et Kofi Kingston dans l’événement principal. Actuels champions par équipe de Smackdown Les Miz et John Morrison étaient en commentaire. Après un combat décent, Morrison et Miz ont fini par attaquer le New Day en forçant une finition DQ. Michael Cole a ensuite annoncé que les trois équipes s’affronteront dans un match de classement à trois menaces pour les titres à WrestleMania.

