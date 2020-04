Recommencer: comment Norah Jones a déchiré son propre règlement

Après la sortie de son sixième Note bleue album, Pauses d’une journée, en octobre 2016, Norah Jones s’arrêta à peine pour respirer. À partir de 2017, elle a commencé à sortir une série de singles numériques qui ont finalement été combinés pour former un mini-album de sept chansons, sorti le 12 avril 2019 sous le nom de Begin Again.

“Chaque session a dépassé mes attentes”

“Je me suis senti inspiré pour enregistrer et essayer différentes choses”, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète né à New York au magazine Rolling Stone en février 2019, expliquant le mélange éclectique de l’album, qui allait des confessionnaux émouvants aux grooves électroniques trippants. «J’étais très ouvert et je n’avais aucune attente réelle en ce qui concerne la direction, mais chaque séance a dépassé mes attentes. C’est tellement amusant et je me sens très inspiré en ce moment et j’adore toutes les différentes directions que cela va prendre. “

Ses collaborateurs sur le projet étaient le guitariste / compositeur Jeff Tweedy, du groupe alternatif Wilco, et Thomas Bartlett (alias Doveman), un claviériste et producteur qui avait auparavant travaillé avec Yoko Ono, Martha Wainwright et David Byrne. Jones a déclaré que les séances étaient définies par la spontanéité et a souligné que le processus d’enregistrement était “rapide et amusant et facile et à basse pression”. De toute évidence, elle aimait faire de la musique de cette façon, remarquant: «C’est un excellent moyen de collaborer avec d’autres personnes. Juste un jour ou trois en studio et c’est tout. “

Départs stylistiques

Soulignant le départ stylistique de Begin Again, le style expérimental de l’ouvreur de l’album, «My Heart Is Full». Co-écrit par Bartlett avec Jones et ressemblant à une mélodie folklorique donnée une cure de jouvence au 21e siècle, l’arrangement de la chanson encadrait la voix sensuelle du chanteur avec des claviers électroniques texturés (tous joués par Bartlett) et des effets étranges.

En comparaison, la chanson-titre autoproduite était une chanson plus orthodoxe sur la façon de faire face à la perte de confiance et de foi. Il retrouva Jones au piano, soutenu par le bassiste Chris Thomas et le batteur Brian Blade, Pete Remm apportant de subtiles touches d’orgue.

Les mêmes musiciens ont fourni un support à une ballade originale, «It Was You», sur laquelle Jones montre une âme pleine de frémissement. Le saxophoniste Leon Michels et le trompettiste Dave Guy, qui combinent leurs cors, apportent une qualité plaintive et gémissante à leurs lignes mélodiques harmonisées.

Ailleurs, une rumeur sincère sur l’amour et la vie, «A Song With No Name», est une tranche de Americana mettant en vedette Jeff Tweedy, qui joue à la fois des guitares électriques et acoustiques en face de Jones, qui contribue également à la guitare acoustique et aux parties de piano et de célesta. Radicalement différent est le “Uh Oh” original, caractérisé par un groove trip-hop funky et des claviers électroniques spacieux, produits par Thomas Bartlett.

L’ambiance est plus tamisée sur la ballade de style country “Wintertime”, qui présente deux générations de Tweedys: le père Jeff, qui a co-écrit la chanson et double à la basse et à la guitare, et son fils, le batteur Spencer Tweedy.

Un collage musical séduisant

Closing Begin Again est “ Just A Little Bit ”, pas tant une chanson qu’un paysage sonore fascinant que Jones a produit et co-écrit avec le batteur Brian Blade, le bassiste Chris Thomas et la chanteuse Sarah Oda, qui avaient collaboré avec Jones sur certains des Day Breaks. ‘ Chansons. Tenu ensemble par l’accord d’orgue soutenu de Jones (qui traverse le cours de la chanson), il a une sensation lâche et jazzy, grâce à ses cornes douces et ses mélodies de piano tintantes.

Bien qu’une collection disparate de chansons ne soit pas conçue à l’origine comme un album, Begin Again était un collage musical séduisant qui en a fait le Top 20 en Europe, en Australie et au Japon. En particulier, il a souligné la polyvalence de Jones et son mépris des barrières de genre. Mieux encore, cela montrait que, après 20 ans de carrière, elle n’avait pas peur de prendre des risques et d’essayer quelque chose de nouveau.

