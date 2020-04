Record Store Day 2020 est à nouveau reporté; se fera à des dates distinctes

Sans vaccin en vue, et avec une courbe de contagion qui ne semble pas aplatir complètement, des milliers d’événements sont obligés de reporter leurs activités une deuxième fois. C’est juste le cas pour Record Store Day 2020, qui a de nouveau dû reporter et reconfigurer l’événement.

À l’origine, le Record Store Day 2020 devait avoir lieu le 18 avril, mais pour des raisons évidentes, il a été reporté au 20 juin. Voyant déjà bien la situation et analysant tout attentivement, ils annoncent aujourd’hui (29 avril) un nouveau changement de date et une nouvelle modalité. Il passera au dernier tiers de l’année et sera divisé en trois jours différents: le 29 août, le 26 septembre et le 24 octobre.

L’événement annuel de 2020 Je visais à voir des centaines de disques vinyle et cassettes vendus exclusivement dans des magasins de disques indépendants pour une seule journée. Mais comme tout le monde, tout a dû être adapté et modifié un peu pour tirer le meilleur parti de la situation.

Dans un communiqué, Record Store Day a déclaré: Les organisateurs de Record Store Day ont discuté de nombreuses dates possibles et de différentes façons de retravailler un événement qui se déroule dans des milliers de magasins de disques à travers le monde.. Toujours en tenant compte des différentes circonstances et situations qu’eux-mêmes et leurs clients pourraient rencontrer à tout moment cette année ».

Le communiqué ajoute: «Les doigts ont été croisés pour le retour de la plus grande fête de l’année le troisième samedi d’avril 2021. La journée du magasin de disques Black Friday est toujours en préparation et est prévue pour le 27 novembre ».

Des milliers de magasins de disques indépendants aux quatre coins du monde se préparaient déjà pour la grande fête. Ils organisent toujours des événements comme des spectacles en direct dans les magasins (comme celui de Metallica ci-dessous), des petits festivals de rue et des divertissements. Tout ce dont vous avez besoin pour que les mélomanes profitent d’une journée très spéciale.

Mais avec la crise des coronavirus affectant l’industrie de la musique, les organisateurs ont été forcés de reporter l’événement de cette année pour la deuxième fois.

