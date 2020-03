Record Store Day 2020 Liste complète: Tyler, le créateur, Mac DeMarco, My Chemical Romance, Plus

Le Record Store Day 2020 arrive le 18 avril. Aujourd’hui, la liste complète des sorties a été annoncée. Les faits saillants incluent des pressages pour la première fois sur vinyle de Tyler, la Cherry Bomb de Creator (ainsi que sa version instrumentale), Back From the Dead 2 de Chief Keef, l’album éponyme de Robyn en 2005 et le Weeknd’s My Dear Melancholy.

Parmi les autres sorties notables de la liste de cette année, citons l’album live My Chemical Romance’s Life on the Murder Scene, un nouvel EP live de Brittany Howard, un coffret Philip Glass 5xLP intitulé The Essential, un coffret 9xLP de la musique de Notorious BIG, un édition de luxe de The Return to the 36 Chambers d’Ol ‘Dirty Bastard, et un nouveau pressage du Vroom Vroom EP de Charli XCX.

Consultez la liste complète sur le site Web Record Store Day.

.