Record Store Day annonce une longue liste d’exclusivités – Voici un avant-goût

Le Record Store Day 2020 va être énorme pour les fans de vinyle – une longue liste d’exclusivités est désormais disponible.

La célébration a lieu le samedi 18 avril et a considérablement augmenté au cours des dernières années. Outre le partenariat avec les magasins de disques et les vendeurs en ligne comme eBay, la montée du vinyle aide Record Store Day à battre de nouveaux records chaque année.

De nouvelles rééditions exclusives pour le Record Store Day seront disponibles en vinyle, cassette et coffret.

Les faits saillants comprennent les rééditions de vinyles de Robyn, Kraftwerk, Paul McCartney, The Cure et Britney Spears. Les fans de David Bowie, Miles Davis, Fleetwood Mac et Charles Mingus trouveront de nouveaux albums rares à chasser. Une nouvelle collaboration entre Black Lips et Kesha sortira également ce jour-là.

Exclusivités Record Store Day 2020 – Highlights

Une nouvelle version d’archive pour les fans de David Bowie appelée ChangesNowBowie. L’album comprend neuf morceaux principalement acoustiques et inédits. Ils ont été enregistrés en 1996 lors des répétitions du concert du 50e anniversaire de Bowie. Cette version sera disponible sur vinyle et CD.

Les fans de Billie Eilish peuvent acheter une nouvelle copie de Live at Third Man Records dans les magasins du pays. Cette version unique est pressée sur du vinyle bleu opaque pour un look nouveau. L’album live 2006 de My Chemical Romance, Life on the Murder Scene, sera réédité sur vinyle transparent avec des éclaboussures rouges.

Gorillaz sort les faces G et D de ses deux premiers albums studio. Ce seront des versions autonomes en vinyle en édition limitée. La compilation D-faces couvre trois LP et contient au moins une piste inédite.

Les fans de Fleetwood Mac pourront récupérer l’album The Alternate Rumors. Il est composé de prises alternées de l’album du groupe de 1977, Rumors. Cette version faisait partie de la réédition de luxe de Rumors – mais c’est la première fois que The Alternate Rumors obtient une version vinyle autonome.

Vous pouvez trouver la liste complète des exclusivités Record Store Day 2020 ici.