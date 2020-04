Record Store Day Drops ‘Fill the Gap’ Campaign to Support Indie Stores

Le Record Store Day 2020 a été reporté au mois de juin, mais cela n’empêche pas les fans de vinyle de soutenir les magasins de disques indépendants.

Avant que la pandémie de coronavirus (COVID-19) n’oblige un changement de plan, le Record Store Day 2020 devait avoir lieu ce samedi 18 avril. Pour célébrer l’occasion et soutenir les magasins de disques indépendants, les fans de vinyle du Royaume-Uni se rallient au mouvement #RSDFilltheGap, qui encourage les membres de la communauté musicale à «combler le vide» dans leurs collections de disques en effectuant un achat en ligne auprès d’une entreprise locale.

The Big Moon, un groupe de rock indé composé de quatre musiciens originaires de Londres, avait précédemment été nommé ambassadeur du Record Store Day UK. Concernant l’initiative Fill the Gap dans une déclaration, le groupe a déclaré en partie: «Si les magasins de musique et de disques font partie de votre vie et que vous avez les moyens de dépenser le revenu disponible en ce moment, continuez à les soutenir afin qu’ils puissent être là pour vous quand toute cette folie est finie et que le monde recommence à tourner. »

De plus, BBC 6 Music soutiendra la campagne en diffusant des morceaux spécialement sélectionnés et des interviews d’artistes le 18 avril.

Dans d’autres développements encourageants de la journée du magasin de disques, Digital Music News a été le premier à signaler la semaine dernière qu’Autre Musique, un documentaire sur le magasin de disques éponyme, bénéficiera d’une sortie numérique exclusive (par opposition aux débuts en salles initialement prévus, qui avaient été réservés Record Store Day), dont la moitié des bénéfices nets soutiendront des magasins de disques indépendants.

Les fans avaient des choses positives à dire sur le mouvement Fill the Gap sur les réseaux sociaux, et pas mal d’utilisateurs ont précisé les disques qu’ils comptaient acheter.

“Excellente idée”, a écrit un individu enthousiaste, “J’ai commandé quelques vinyles réédités pour remplacer mes erreurs achetées précédemment sur CD.”

Un autre amateur de vinyle a indiqué qu’il achètera «Je n’étais pas fait pour ces temps» de Brian Wilson s’il est capable de le trouver «à un prix raisonnable».

Enfin, un troisième fan a tweeté: «C’est tellement cool de voir cela se réunir et donner des [heart emoji] pour enregistrer les magasins. “

Les organisateurs de Record Store UK ont compilé une liste complète des magasins de disques indépendants qui participeront à l’événement 2020; les utilisateurs peuvent rechercher cette liste et filtrer par emplacement ici.