Recording Academy et MusiCares font un don de 2 millions de dollars à Coronavirus Relief

La Recording Academy et son organisme de bienfaisance MusiCares ont fait un don de 2 millions de dollars pour aider les membres de l’industrie musicale qui souffrent financièrement de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La Recording Academy et MusiCares se sont toutes deux engagées à verser 1 million de dollars au COVID-19 Relief Fund, qui accepte actuellement les contributions du public. De plus, les artistes dans le besoin peuvent demander à recevoir une aide du COVID-19 Relief Fund, et la Recording Academy et MusiCares ont l’intention d’organiser des collectes de fonds locales dans un proche avenir.

Parlant du don de son organisation, le PDG par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a déclaré: «Nous demandons à toute l’industrie de se tenir à nos côtés pour soutenir les musiciens, artistes et professionnels qui sont le fondement et l’avenir de notre communauté musicale.»

Le président de MusiCares, Steve Boom, a souligné que «l’industrie doit se rassembler pour soutenir ceux qui sont en difficulté», avant d’appeler les labels, les artistes, les services de streaming et autres «à se joindre à nous dans cet effort important».

MusiCares a été fondée en 1989 et a fourni près de 50 millions de dollars aux artistes et aux professionnels de l’industrie musicale qui ont eu besoin d’un soutien financier. (Le chiffre ne tient pas compte de ce nouveau don.)

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur la communauté musicale. Les festivals et événements ultra populaires, de Coachella à SXSW, ont été reportés ou annulés dans le cadre de la campagne publique afin de minimiser la propagation et la prévalence de l’infection.

Live Nation et AEG Presents, deux des plus grands promoteurs de concerts d’aujourd’hui, ont reporté indéfiniment leurs prochains concerts. Et les restrictions imposées aux grands rassemblements dans de nombreux États américains ont rendu pratiquement impossible pour les musiciens de concerts de se produire en direct et de gagner leur vie.

Des kits de test de coronavirus sont distribués aux États-Unis et le Congrès se prépare à soumettre un plan de relance substantiel au président Trump.

De plus, des essais cliniques pour un éventuel vaccin COVID-19, provisoirement nommé mRNA-1273, ont commencé. Les résultats des essais devraient être publiés dans les prochains mois.

Bien que ce vaccin soit un pas important dans la bonne direction, les professionnels pharmaceutiques ont souligné que même un délai de 18 mois pourrait être nécessaire pour qu’un traitement préventif au COVID-19 devienne largement disponible.

À ce jour, près de 198 000 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19.