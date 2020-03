Recording Academy et MusiCares lancent un fonds de secours pour les coronavirus

La Recording Academy et son association caritative MusiCares ont lancé le COVID-19 Relief Fund pour aider les musiciens et les personnalités du monde de la musique qui ont été touchés par la pandémie mondiale de coronavirus. L’Académie et MusiCares ont chacun soumis un premier don de 1 million de dollars au fonds. Harvey Mason Jr., le PDG par intérim de la Recording Academy, a déclaré dans un communiqué:

Les annulations d’événements sont à des niveaux sans précédent et la situation

nécessite donc une réponse sans précédent. Beaucoup de gens

l’industrie sont maintenant en crise, ne sachant pas ce que l’avenir nous réserve ou

avoir à faire face à des réalités commerciales désastreuses. Nous demandons au

toute l’industrie à se tenir à nos côtés pour soutenir les musiciens, artistes et

des professionnels qui sont le fondement et l’avenir de notre musique

communauté.

MusiCares chari Steve Boom a ajouté:

L’industrie de la musique repose sur le travail de musiciens, d’artistes et de

professionnels de la musique. C’est dans des moments comme ceux-ci que l’industrie

doit se réunir pour soutenir ceux qui sont en difficulté,

en particulier ceux qui dépendent des revenus des tournées pour survivre. Nous savons

ce fonds devra être important. Nous ne pourrons pas le faire

seul, et c’est pourquoi nous demandons à toute la communauté musicale

y compris les étiquettes, les services de streaming et toute personne qui est en mesure de rejoindre

nous dans cet effort important. Nous sommes tous au bon moment,

et il est important que nous soyons tous dans les temps difficiles aussi.

Les artistes ont été contraints d’annuler des tournées et des apparitions au festival en raison de COVID-19. Lisez “Un guitariste qui travaille dans le Coronavirus le plus durement touché d’Italie parle de la vie sous le verrouillage” sur le terrain.

.