Recording Academy Lobbies Congress for Music-Industry Financial Relief

La Recording Academy appelle les membres du Congrès à aider la communauté musicale avec des fonds provenant du prochain plan de relance contre les coronavirus.

La demande a été détaillée dans une lettre envoyée au chef de la majorité à la Chambre Nancy Pelosi (Californie), au chef de la minorité à la maison Kevin McCarthy (Californie), au chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell (Kentucky) et au chef de la minorité du Sénat Chuck Schumer (New York).

Rédigée par Harvey Mason Jr., PDG par intérim de l’Academy Recording, la demande concise mettait l’accent sur le sort des «travailleurs indépendants comme ceux de la communauté musicale». En outre, le message déclarait: “Vous ne devez pas oublier la plus petite des petites entreprises: les fabricants de musique individuels qui ne bénéficieront pas de l’allégement de l’employeur.”

Les dirigeants du Congrès n’ont pas répondu publiquement à la demande d’allégement financier. Mardi, la Recording Academy et son organisation caritative MusiCares ont fait un don de 2 millions de dollars au COVID-19 Relief Fund. La Recording Academy prévoit d’organiser des initiatives de collecte de fonds supplémentaires dans un proche avenir.

Mercredi soir, le président Trump a signé un projet de loi de secours économique contre les coronavirus; cette mesure est indépendante du plan de relance de 1 billion de dollars que la Recording Academy pousse le Congrès à orienter, en partie, vers les membres de la communauté musicale.

Le projet de loi qui vient d’être signé propose des tests COVID-19 gratuits, des prestations de chômage améliorées, une aide alimentaire, des congés de maladie payés, etc. De plus, les membres du Congrès examinent un plan soutenu par le Département du Trésor pour distribuer 250 milliards de dollars en paiements en espèces en avril, ainsi que 250 milliards de dollars de plus en mai. S’ils sont approuvés sous leur forme actuelle, ces paiements consisteraient en des chèques de 1 000 $ ou plus livrés à la plupart des adultes américains.

Des pays aux quatre coins du monde adoptent des mesures de plus en plus strictes conçues pour contrecarrer les progrès ― et les dommages ― du coronavirus COVID-19, qui est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, l’année dernière. Hier, l’Union européenne a mis en œuvre une interdiction complète de voyager et la France est entrée en lock-out lundi.

Les statistiques mondiales sur les infections à COVID-19 changent constamment, mais au moment de la rédaction de cet article, les diagnostics mondiaux de coronavirus avoisinaient les 220 000. Environ 39% des victimes confirmées se sont complètement rétablies et environ 4% des victimes confirmées sont décédées.