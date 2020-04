Recours collectif en résiliation de droit d’auteur pour poursuivre Sony Music

Un tribunal de New York a autorisé la poursuite d’un recours collectif contre Sony Music.

Plus tôt cette semaine, Digital Music News a été le premier à signaler qu’un autre recours collectif (quoique similaire) contre Universal Music avait également été autorisé à aller de l’avant. Maintenant, le juge Edgardo Ramos a rejeté une requête en révocation de Sony Music, et à moins qu’un règlement ne soit trouvé, l’affaire se dirigera vers la salle d’audience.

David Johansen des New York Dolls, John Lyon (plus communément appelé Southside Johnny) et le musicien vétéran Paul Collins sont nommés demandeurs dans le dossier.

En résumé, l’affaire se concentre sur l’article 203 de la loi de 1976 sur le droit d’auteur. Selon le texte de l’article 203, les responsables de la création de contenu protégé par des droits d’auteur (en 1978 ou après) au nom des entreprises peuvent être autorisés à résilier (et à reprendre la propriété) du droit d’auteur des médias 35 ans après sa publication. Les artistes, acteurs et autres professionnels de l’industrie du divertissement tentent d’obtenir le contrôle de leurs droits d’auteur via l’article 203.

S’adressant à la décision du tribunal d’autoriser le recours collectif contre Sony Music, l’avocat de Blank Rome et l’avocat des plaignants Ryan Cronin ont déclaré: «Nous sommes heureux que le juge Ramos ait rejeté la requête de Sony, et nous sommes impatients de poursuivre le litige pour justifier les droits des artistes de l’enregistrement. “

David Johansen demande la suppression de cinq droits d’auteur: son premier album solo de 1978, David Johansen, The David Johansen Group Live and In Style de 1979, Here Comes the Night de 1981 et Live it Up de 1982.

Southside Johnny tente de mettre fin aux droits d’auteur pour Hearts of Stone de 1978 (qui a été produit par le membre du groupe E Street et la star des Sopranos Steven Van Zandt) et Havin ’a Party With Southside Johnny de 1979.

Enfin, la demande de résiliation du droit d’auteur de Paul Collins concerne The Beat de 1979 et The Kids are the Same de 1982.

Le juge Ramos a ordonné aux deux parties de participer à une conférence téléphonique dans l’après-midi du 22 avril.