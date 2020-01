Red Hot Chili Peppers travaille sur un nouvel album avec John Frusciante!

Tous les fans de Red Hot Chili Peppers ont sûrement commencé l’année avec le bon pied, et ce n’est pas pour moins Eh bien, John Frusciante –Le guitariste le plus emblématique du groupe– est revenu après une longue pause. Bien sûr, le simple fait d’avoir Frusciante avec Anthony Kiedis, Flea et Chad Smith était déjà excitant, mais quand la nouvelle a été connue, beaucoup d’entre nous se demandaient, Reviendra-t-il seulement en tournée avec eux ou enregistrera-t-il également un disque?

Eh bien, nous avons une réponse qui fera sûrement le jour. Il se trouve que dans une interview que Rolling Stone a faite au batteur de Red Hot Chili Peppers lors de la présentation de sa galerie d’art, il a dit à quel point ils étaient heureux de le revoir sur le navire, mais l’important c’est qu’il a confirmé ce que tout le monde attendait, le groupe enregistre un nouvel album avec John Frusciante commandant les guitares.

En tant que tel, Voici ce que Chad Smith a dit à propos de l’avenir du groupe avec Frusciante: “Ils m’ont donné des ordres stricts pour cette interview,” NE PARLEZ PAS DU GROUPE “mais oui, John est de retour dans le groupe, et tout le monde le sait. Nous sommes ravis, jusqu’à présent, les festivals sont les seuls spectacles que nous avons confirmés. Pour l’instant, Nous allons nous concentrer principalement sur de nouvelles chansons et écrire un nouvel album. Nous sommes tous très heureux de faire de la nouvelle musique “.

Le dernier album que les Red Hot Chili Peppers ont enregistré avec John était Stadium Arcadium de 2006, un double album dans lequel ils sont venus rebondir comme “Dani California”, “Tell Me Baby”, “Snow (Hey Oh)” et qui mettait en vedette le grand Rick Rubin en production ainsi que collaborations du légendaire Billy Preston (The Beatles) et Omar Rodríguez-López de The Mars Volta.

Jusqu’au moment, les seules “retrouvailles” montrent que les Chili Peppers sont programmés dans les festivals comme Hangout, Boston Calling et BottleRock, tous aux États-Unis. Attendre dans l’un de ces pitié de nous et redescend au Mexique pour revoir l’alignement du groupe qui les a conduit à la renommée mondiale. Croisons les doigts.