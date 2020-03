Réédition en vinyle du 25e anniversaire de “Me Against The World” de 2Pac

Ce mois-ci marque le 25e anniversaire du troisième album de Tupac Shakur, Me Against The World. Largement considéré comme le meilleur travail de l’artiste légendaire, ainsi que l’un des albums les plus influents de l’histoire du hip-hop, Me Against The World a été commémoré avec une réédition spéciale de vinyle de 180 grammes 2LP, disponible aujourd’hui chez Interscope et Amaru Entertainment.

Me Against The World a été enregistré alors que 2Pac n’avait que 23 ans, mais sa performance chargée d’émotion et son lyrisme poétique l’ont rendu sage au-delà de ses années. Le commentaire pointu de l’artiste sur la pauvreté, la violence et l’oppression policière a non seulement profondément touché une génération de fans, mais a également cimenté 2Pac comme l’un des plus grands rappeurs de l’histoire de la musique.

Sorti le 14 mars 1995, Me Against The World a marqué le premier album du rappeur en tête du palmarès, débutant au n ° 1 à la fois sur le Billboard 200 et sur le palmarès R&B Albums. Me Against The World a également remporté 2Pac deux nominations aux Grammy Awards – pour le meilleur album de rap ainsi que pour la meilleure performance solo de rap, pour le single ‘Dear Mama’.

La «Dear Mama», vendeuse de platine, était un hommage tout à fait honnête à la mère du rappeur, la militante Afeni Shakur, qui a eu une forte influence sur le travail de son fils. Dans la chanson, Shakur a offert sa profonde appréciation pour tout ce que sa mère a fait pour lui, malgré les difficultés avec lesquelles elle a lutté. En 2009, la chanson a été ajoutée au Registre national d’enregistrement de la Bibliothèque du Congrès, qui reconnaît les enregistrements audio qui sont «culturellement, historiquement ou esthétiquement importants». C’était la troisième piste hip-hop à être ajoutée au registre.

L’album comprenait également le single à succès “ So Many Tears ”, le titre prophétique “ Death Around The Corner ” et le rapport sur les relations “ Temptations ”, qui a produit un clip musical mémorable mettant en vedette Ice-T comme concierge d’hôtel et Coolio comme un groom. Des camées sont également fabriqués par Isaac Hayes, Jada Pinkett-Smith, Kenya Moore, Warren G et DJ Spinderella de Salt-n-Pepa, entre autres.

Malheureusement, la vie de 2Pac – et son énorme potentiel – a été interrompue tragiquement un an seulement après la sortie de Me Against The World. Au fil des décennies, son court catalogue de travaux reste très influent. Me Against The World a été nommé sur d’innombrables listes «Best Of», tandis qu’en 2008, le Rock And Roll Hall of Fame, en collaboration avec NARM (la National Association of Recording Merchandisers), a inclus l’album sur leur liste «Definitive 200» , qui reconnaît “les albums les plus influents et les plus populaires de l’histoire”.

Me Against The World est maintenant disponible et peut être acheté ici.