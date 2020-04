Regarder Bill Withers Lean On Me sur la couverture de Dave Bayley de Glass Animals

Le chanteur de Glass Animals, Dave Bayley, a partagé la dernière vidéo de sa série «Quarantine Covers», interprétant le classique de Bill Withers «Lean On Me». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La série présente le chanteur-scénariste couvrant des chansons suggérées par les fans tout en s’isolant dans son studio de Londres, en raison de l’épidémie de coronavirus. Bayley a choisi “Lean On Me” après le décès de Withers la semaine dernière, le 30 mars, à cause de complications cardiaques, à 81 ans.

Le chanteur de Glass Animals a décrit Withers dans le clip comme “l’un de mes auteurs-compositeurs préférés de tous les temps”, ainsi que “un génie, et selon tous les comptes, l’une des personnes les plus agréables à avoir jamais travaillé dans la musique.”

Écriture sur des animaux en verre » Page Instagram, où Bayley a posté les vidéos, il a ajouté: «c’est probablement le plus amusant que j’ai eu jusqu’à présent. C’est un peu rude et prêt, mais c’est l’idée. Donnez-moi plus de demandes dans les commentaires et j’en choisirai une autre pour la prochaine semaine. amour, dave. X”

La semaine dernière (4 avril), le multi-instrumentiste a donné son point de vue sur «Young And Beautiful», le single de Lana Del Rey en 2013 de la bande originale de The Great Gatsby. Le chanteur de Glass Animals a également fait l’éloge de Del Rey, déclarant: «Je pense que c’est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de notre temps. Elle est incroyable, un de mes héros. Je pense que c’est une brillante compositrice. Grand respect.”

Avant sa version de «Young And Beautiful», Bayley a lancé sa série «Couvertures de quarantaine» le mois dernier, 21 mars, quand il a interprété la “Boîte en forme de cœur” de Nirvana de l’album de 1993 des légendes du grunge, In Utero.

Entre les deux premières «couvertures de quarantaine» de Bayley, Glass Animals a dévoilé la vidéo du dernier single «Your Love (Déjà Vu)» le 26 mars. Bayley l’a décrit comme «une chanson sur la dépendance au chaos». La chanson est extraite du troisième album studio de Glass Animals, encore sans titre, et elle a suivi la sortie en novembre de leur single de retour «Tokyo Drifting», avec Denzel Curry.

