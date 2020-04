Regarder la bande-annonce de Road Trip Rock & Roll avec Sammy Hagar Ft. Joe Elliott

AXS TV en Amérique du Nord a récemment annoncé que la série d’interviews musicales populaires du réseau «Rock & Roll Road Trip With Sammy Hagar» présentera sa cinquième saison le dimanche 19 avril à 20 h 30. ET / 17 h 30 PT. La saison comprend six tout nouveaux épisodes, qui débutent par un arrêt à Las Vegas où le rock pendant lequel Hagar clôt la journée avec une jam session avec les pionniers du hard rock Def Leppard lors de leur résidence au Planet Hollywood. Dans une nouvelle bande-annonce, vous pouvez regarder Hagar parler avec le leader de Leppard, Joe Elliott, ci-dessous.

Parmi les autres invités de la saison cinq, citons les superstars de la musique country Big & Rich le 10 mai; le guitariste par excellence de Queen, Brian May, le virtuose de la guitare aux multiples talents Joe Walsh et l’artiste country lauréate d’un Grammy Tanya Tucker le 17 mai; et les piliers du hard rock Extreme, avec l’ancien chanteur de Van Halen Gary Cherone le 31 mai. La série reviendra plus tard dans l’année avec six nouveaux épisodes supplémentaires, une fois que la production pourra recommencer en toute sécurité en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Nous avons une explosion absolue de produire ce spectacle chaque année, visitant des endroits incroyables pour s’asseoir avec certains des artistes les plus légendaires de tous les temps”, a déclaré Hagar dans un communiqué. «C’est un rêve devenu réalité pour moi, parcourir le pays pour sortir et jouer de la musique avec mes amis, et je suis ravi de montrer à nos fans toutes les choses épiques que nous avons prévues dans la saison cinq. Les six premiers épisodes comprennent de superbes sessions de jam et des conversations avec des artistes vraiment talentueux, et je ne peux déjà pas attendre que la production recommence pour que nous puissions sortir et filmer ce prochain lot d’épisodes épiques. »

«Rock and Roll Road Trip With Sammy Hagar»: calendrier de la série 5:

Dimanche 19 avril – Invités vedettes: Def Leppard & Shaquille O’Neal

Dimanche 26 avril – Invité vedette: Rob Thomas

Dimanche 3 mai – Invité vedette: Ted Nugent

Dimanche 10 mai – Invités vedettes: grands et riches

Dimanche 17 mai – Invités vedettes: Brian May, Joe Walsh et Tanya Tucker

Dimanche 31 mai – Groupe en vedette: Extreme.

