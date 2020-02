Regarder la bande-annonce de ‘Rockfield: The Studio On The Farm’ à propos du studio légendaire utilisé par Rush, Queen, Black Sabbath et Judas Priest

“Rockfield: le studio à la ferme”, le nouveau documentaire sur le studio légendaire où les albums classiques de SE RUER, REINE, SABBAT NOIR, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD et SEPULTURA ont été enregistrés, sera présenté en première à SXSW (Sud par sud-ouest) le 16 mars.

Le documentaire, réalisé par Hannah Berryman, est l’histoire peu probable de la façon dont deux frères agriculteurs gallois ont transformé leur ferme laitière en l’un des studios d’enregistrement les plus prospères de tous les temps, produisant quatre décennies de musique rock légendaire.

Il y a cinquante ans, au plus profond de la campagne galloise, mes frères Kingsley et Charles Ward commençaient dans l’entreprise laitière familiale. Mais ils aspiraient à faire quelque chose de différent – ils voulaient faire de la musique. Ils ont donc construit un studio dans le grenier de leur ferme et ont commencé à enregistrer avec leurs amis.

Kingsleynouvelle épouse, Ann, a quitté son emploi à la banque locale pour faire les livres, et ils ont continué à cultiver tout le temps. Les animaux ont été expulsés des granges et les musiciens ont été transférés dans la chambre d’amis de Nan. Par inadvertance, ils avaient lancé le premier studio d’enregistrement résidentiel indépendant au monde: Rockfield.

Parmi les albums enregistrés sur Rockfield sont REINEc’est “Rhapsodie bohémienne”, SE RUERc’est “Un adieu aux rois” et “Hémisphères”, JUDAS PRIESTc’est “Sad Wings Of Destiny”, MOTÖRHEADc’est “Sur parole” et SABBAT NOIRc’est “Déshumaniseur”. Robert Plant, Iggy Pop, ESPRITS SIMPLES, LES PIERRES ROSES, OASIS, JEU FROID et plus ont également fait de la musique et du chaos au Rockfield au fil des décennies. C’est leur histoire de rêves rock and roll entrelacés avec la lutte d’une entreprise familiale pour la survie face à un paysage musical en constante évolution.

La bande-annonce officielle, qui peut être vue ci-dessous, présente une apparence de Ozzy Osbourne, qui a enregistré SABBAT NOIRles premières démos de l’installation.

“Aller de Birmingham à Monmouth était une aventure”, a-t-il déclaré. “Vous ne comprenez pas, nous n’avions jamais été dans un studio, nous n’avions jamais été dans une ferme.”



