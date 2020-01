Regarder la bande-annonce de “Verotika” de Glenn Danzig avant la sortie de Blu Ray / Dvd

La bande-annonce officielle de Glenn Danzigle premier long métrage de réalisateur, “Verotika”, peut être vu ci-dessous. Le titre sortira sous forme de jeu de disques Blu-ray / DVD à trois disques le 25 février. Selon la liste Amazon du produit, le Cléopâtre La sortie comprendra des disques Blu-ray et DVD, ainsi qu’un troisième disque contenant la bande originale du film d’anthologie.

Quand il a fait ses débuts à la Cinepocalypse festival à Chicago l’année dernière, “Verotika” a été comparé par certains commentateurs à Tommy Wiseau‘s “La chambre”, le drame tellement mauvais que c’est incroyable qui est considéré comme l’un des pires films jamais réalisés.

“Si vous faites quelque chose que vous aimez, c’est difficile,” Dantzig dit à Cinepocalypse. “Sur un plateau de tournage, il y a des tonnes de problèmes que vous ne prévoiriez jamais. Donc, vous devez vous mettre en marche… Dès le début, il était très clair que nous ne faisons pas un film hollywoodien. Beaucoup de mes influences et les différents films que j’aime, en particulier les films européens, vous pouvez les voir ici, et, l’éclairage, les couleurs, c’est très différent d’un film que vous verrez de nos jours. “

“Verotika”, qui devait à l’origine sortir en VOD à l’Halloween passé, les stars Ashley Wisdom, Scotch Hopkins, Alice Haig, Kayden Kross, Natalia Borowsky, Rachel Alig et Sean Kanan. Le film présente également une apparition de camée de Caroline Williams de “Texas Chainsaw Massacre 2” la célébrité.

Comme indiqué précédemment, Dantzig a mis “Death Rider dans la maison des vampires” comme titre de son prochain film. Selon l’entrée officielle du film sur IMDB, il a été écrit et réalisé par Dantzig, avec Glenn agissant également en tant que producteur exécutif, avec James Cullen Bresack. La cinématographie est par Dantzig et Pedja Radenkovic. Les stars du cinéma Devon Sawa, Danny Trejo, Julian Sands et Kim Director, entre autres.



