Regarder la bande-annonce du documentaire de Robbie Robertson Once Were Brothers

Magnolia Pictures a partagé une bande-annonce officielle et une date de première théâtrale pour le documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band, dont la sortie est prévue le 21 février.

Inspiré par le témoignage à succès de Robertson en 2016, Once Were Brothers est un «récit confessionnel, édifiant et parfois humoristique de la jeune vie de Robertson et de la création de l’un des groupes les plus durables de l’histoire de la musique populaire».

Le film présente de rares images d’archives du quintette canadien influent, ainsi que des chansons emblématiques et des interviews avec les amis et collaborateurs de Robertson, y compris Martin Scorsese (qui a capturé le groupe à leur apogée dans The Last Waltz), ainsi que Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Ronnie Hawkins et plus.

Le film contient également 137 photographies qui ont été prises par le célèbre photographe de musique Elliott Landy, qui a passé beaucoup de temps avec Robertson et The Band pendant leur enregistrement à Woodstock, New York.

«Il a été le premier photographe avec lequel nous avons travaillé», note Robertson dans un communiqué de presse. «Il a presque fait partie de la famille d’une certaine manière.»

Le rockumentaire coloré d’abord présenté au Festival international du film de Toronto (TIFF) lors de la soirée d’ouverture, avant de faire les tournées du festival et a été récupéré par Magnolia Pictures pour une sortie en salles.

En ce qui concerne l’adaptation des mémoires de Robertson, l’équipe de production a trouvé un candidat peu probable dans Daniel Roher, un cinéaste canadien passionné de 24 ans qui a apporté une chutzpah extraordinaire et une passion pour la musique du groupe au projet.

«Les Canadiens adorent vraiment le nôtre», a déclaré le directeur. «Le groupe a essentiellement lancé le genre musical américain, mais une grande partie de son identité en tant que groupe était canadienne.»

Robertson a ensuite enrôlé son ami Martin Scorsese, qui est venu à bord en tant que producteur exécutif, avec Ron Howard et Brain Grazer.

Une fois Were Brothers couvre la période allant de la formation du groupe aux Hawks, accompagnant le chanteur de rockabilly Ronnie Hawkins à la fin des années 1950, à leurs origines du début des années 60 et jusqu’à leur dernier concert en 1976.

Robertson a donné à Roher l’accès à ses archives personnelles de photos et autres souvenirs, résultant en un trésor de séquences et d’images jamais vues auparavant.

“Ce que je veux vraiment que les gens réalisent, c’est que ce groupe, The Band, était l’une des entités musicales les plus uniques de l’histoire du rock and roll”, a déclaré Roher.

“Il n’y avait jamais rien de tel auparavant, et il n’y en aura plus jamais.”

Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band sortira en salles le 21 février et à l’échelle nationale le 28 février.

Visitez le site officiel du film pour plus de détails.