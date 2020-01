Regarder System Of A Down Drummer et Avenged Sevenfold Singer Cover ‘Street Spirit’ de Radiohead

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan publiera ses débuts en solo, “Ces hommes gris”, le 28 février. Le LP de huit chansons contient des reprises de titres d’artistes aussi variés que Madone, RADIOHEAD, AFI, Eminem et David Bowie.

Le clip officiel du premier single du disque, une refonte de RADIOHEADc’est “Esprit de rue”, peut être vu ci-dessous. La chanson présente un solo de guitare de RAGE CONTRE LA MACHINEc’est Tom Morello, ainsi que des contributions de AVENGED SEVENFOLD chanteur M. Shadows, guitariste James Hazley, bassiste Tom Copossela et claviériste Danny Shamoun.

“Cette chanson en particulier est une chanson vraiment touchante et émouvante,” Dolmayan dit Rolling Stone. «J’adore le morose, dans ta chambre et il pleut dehors, il fait froid et ta copine t’a largué en pensant que cette chanson me donnait toujours… Mais quand je l’écoutais, je serais comme,» J’aimerais un peu que les tambours soient arrivés plus tôt, ‘ou’ Comment[[John] Bonham approcher cette chanson si c’était un[[LED] ZEPPELIN chanson?’ Parce que je suis tellement fan de la chanson, je voulais en faire une version en hommage. “

M. Shadows dit à propos de la piste: “Quand John m’a dit qu’il voulait réinventer certaines de ses chansons préférées pour un album, j’étais très intrigué. J’ai toujours respecté RADIOHEAD mais ne connaissait pas leur catalogue complet. Quand John expédié ‘Esprit de rue’, J’ai été instantanément emporté par les sons. Depuis lors, je suis sur un énorme RADIOHEAD donner un coup. Ajouter Tom Morello à notre version était la cerise sur le gâteau. Je pense que cet enregistrement reste fidèle à l’original tout en ajoutant Johnvision globale. “

le “Esprit de rue” le clip a été réalisé par Vicente Cordero de Films d’industrialisme.

“Ces hommes gris” comporte également Dolmayanc’est SYSTEM OF A DOWN camarade de groupe Serj Tankian sur une couverture de David Bowiec’est “Homme d’étoiles” et le TÊTES PARLANTES” “Route vers nulle part”.

“Ces hommes gris” liste des pistes:

01. Pendu (MADONE)



02. esprit de rue (RADIOHEAD)



03. Beaux voleurs (AFI)



04. Route vers nulle part (TÊTES PARLANTES)



05. Rock Bottom (EMINEM)



06. Fuyez (DEL SHANNON)



07. Homme d’étoiles (DAVID BOWIE)



08. Ce que tu sais (CINÉMA À DEUX PORTES)



