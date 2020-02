Regarder une nouvelle vidéo pour «Vladimir’s Blues» de Max Richter

La réalisatrice Yulia Mahr, lauréate d’un BAFTA, a dévoilé aujourd’hui sur YouTube sa nouvelle vidéo pour «Vladimir’s Blues», tirée de l’album de Max Richter, The Blue Notebooks. La première mondiale a été précédée d’un chat en direct de 30 minutes entre Yulia Mahr et Max Richter. Le film est une réponse artistique à l’escalade des tensions mondiales.

«Vladimir’s Blues»

«Vladimir’s Blues» parle de la beauté fragile et du pouvoir des petites choses pour élever notre expérience quotidienne. Le court-métrage de Yulia Mahr révèle la puissance positive d’une technologie développée à l’origine à des fins de surveillance et militaires. Elle subvertit essentiellement cet objectif, en utilisant des caméras thermiques – qui transforment le rayonnement infrarouge (chaleur) en images visibles – dans un contexte créatif pour façonner un récit sur une composition et l’inspiration derrière elle.

“Vladimir’s Blues” a reçu à ce jour plus de 105 millions de flux et est la piste de streaming n ° 1 de Max Richter. Les Blue Notebooks n’étaient pas seulement un album de protestation, mais une méditation sur la violence en général, et en particulier la violence que Richter a connue autour de lui quand il était enfant. Max Richter échapperait à son enfance malheureuse à travers la musique, la littérature et un amour et une fascination pour les belles choses – en particulier les papillons. Mahr met en évidence de manière poignante l’histoire de Richter d’un enfant perdu s’échappant dans la musique dans «Vladimir’s Blues» et s’appuie également sur sa propre enfance difficile.

C’est le message de paix inhérent aux Blue Notebooks, qui a débuté en 2003 en tant que protestation personnelle de Max Richter contre la guerre en Irak, qui a conduit Mahr à explorer les possibilités créatives de l’imagerie thermique. Elle a rappelé: “Je me suis interrogée sur cette technologie de guerre et de surveillance, et si je pouvais perturber son intention de créer quelque chose de positif, qui parle beaucoup d’expérience individuelle.” Une technologie qui déshumanise régulièrement se transforme en un véhicule pour exprimer notre humanité partagée entre ses mains.

«Il y a une étrange beauté inhérente à cette imagerie, une beauté qui est profondément ternie par les associations de migrants qui se cachent et meurent dans des camions réfrigérés pour échapper à la détection par cette même technologie. Serait-il possible de revendiquer cette imagerie pour quelque chose d’espoir, comme le fait la musique de Max? ” Se demanda Mahr alors qu’elle se préparait à produire son film profondément émouvant. «Lentement, une chose de beauté a commencé à évoluer. Le plus beau de tous a été la découverte que les traces de chaleur que nous laissons lorsque nous nous déplaçons peuvent raconter nos histoires, et l’histoire d’un morceau de musique et comment il se déroule. Un héritage qui dit: «nous étions ici et nous comptons». »

Max Richter et Yulia Mahr travaillent ensemble depuis plus de 25 ans dans le cadre du Studio Richter Mahr, une maison collaborative pour leurs projets créatifs. Ils ont récemment collaboré à Sleep, suivi d’un documentaire sur le projet, qui a été présenté en primeur au Sundance Film Festival de cette année.

Yulia Mahr

Yulia Mahr est une artiste visuelle et cinéaste avec une formation en anthropologie visuelle. Elle a travaillé à la fois dans le domaine universitaire et en tant que praticienne / conservatrice, souvent en collaboration avec son partenaire Max Richter, et a reçu un BAFTA. Yulia Mahr est directrice créative et visuelle du Studio Richter Mahr.

Max Richter

Max Richter est l’une des figures les plus influentes de la scène musicale contemporaine, produisant une œuvre révolutionnaire en tant que compositeur, pianiste, artiste d’enregistrement et collaborateur. Il est surtout connu pour ses albums solo défiant le genre, dont The Blue Notebooks (nommé par The Guardian comme l’une des 25 meilleures œuvres de musique classique du 21e siècle), l’épopée de huit heures Sleep, Recomposed By Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons, qui a dépassé les classements classiques dans 22 pays, et il a également écrit de nombreux articles pour le cinéma et la télévision.