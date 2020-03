Regardez Aaron Lewis de Staind jouer la reprise acoustique de “ I Remember You ” de Skid Row

TACHÉ chanteur Aaron Lewis réalisé une version de couverture acoustique du SKID ROW classique “Je me souviens de toi” lors de son concert solo du 20 février au Santander Performing Arts Center de Reading, Pennsylvanie. Des séquences vidéo filmées par des fans de son interprétation peuvent être vues ci-dessous.

Lewis a d’abord plongé ses orteils dans la musique country avec son EP de 2011, “Town Line”. Son deuxième album complet, “Pécheur”, est arrivé à l’automne 2016 et a été suivi d’un single indépendant, “Drapeau plié”.

Lewis a sorti son troisième album country complet, “État dans lequel je suis”, en avril 2019 via Grande machine imprimer Musique de Valory.

TACHÉ a joué son premier spectacle en direct en cinq ans en septembre dernier au Plus fort que la vie festival de musique de Louisville, Kentucky.

TACHÉ soutiendra DISTUBÉ sur “La tournée du 20e anniversaire de la maladie” partout en Amérique du Nord cet été. La randonnée en amphithéâtre se déroulera de la mi-juillet à la mi-septembre, avec des arrêts dans des villes comme Tampa, Toronto, Cincinnati, Phoenix et Irvine.

Antérieur à Plus fort que la vie, la dernière fois TACHÉ réalisée était de retour en août 2017 au “Aaron Lewis et ses amis” concert bénéfice à Northampton, Massachusetts.



