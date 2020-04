Regardez Airbourne aller au-delà du bus dans une nouvelle vidéo animée

Comme ceux qui ont apprécié leur précédent «Beer Bomber Challenge» le savent déjà, de formidables rockers australiens vivent pour deux choses – lancer les sons rock ‘n’ roll les plus féroces connus de l’homme et imbiber de quantités vraiment copieuses de bière – et ils les poursuivent tous les deux en allant ‘Beyond The Bus ‘dans leur nouvelle vidéo animée.

Tourné exclusivement pour uDiscover Music, ‘Beyond The Bus’ présente les piliers d’Airbourne, Joel O’Keeffe (chant et guitare) et son frère Ryan O’Keeffe (batterie) révélant comment leur tournée «Boneshaker» leur a offert le choix de voyager dans leur propre avion – dans la tradition de leurs héros tels que Led Zeppelin, The Rolling Stones et Iron Maiden. Vous pouvez regarder les hi-jinks qui en résultent en entier dans la vidéo ci-dessous, mais si vous faites défiler vers le bas, le groupe vous donne une idée de ce qui s’est passé quand ils sont allés au-delà de “The Bus”.

«Oui, c’était la première fois que nous avions la chance de voir un promoteur nous affréter un avion – que nous avons bien sûr appelé« Airbourne One »», explique Ryan O’Keeffe.

«Nous avons tous basculé vers ce petit aéroport en Suède, avec tout un tas d’alcool. C’était super. Nous avons décollé et commencé à préparer des boissons avec beaucoup de glace. »

“Oui, et nous avions aussi tous ces plateaux avec du jambon, du fromage et des olives, mais le soleil ne se couche pas en Scandinavie, nous étions donc dans cette zone de crépuscule bizarre”, ajoute Joel O’Keeffe. «Nous avions apporté toute cette nourriture et de l’alcool à bord et nous étions tous vraiment ivres – il y avait de l’alcool et de la nourriture sur le sol. Le pilote allait «Oh mon Dieu!» »

«Nous avons dû faire le plein à Brême, en Allemagne, puis nous sommes allés au Rock Fest en Espagne et au moment où nous sommes arrivés, nous étions complètement ivres», rit Ryan. «Les douanes n’étaient pas pertinentes. Je me souviens qu’on m’avait dit que je devais montrer mon passeport, mais je suis juste allé «mec, tu ne veux pas voir ça» et j’ai continué à marcher! »

«Nous devions jouer le lendemain à midi», ajoute Joel. «Nous étions malades comme des chiens, debout sur scène dans une chaleur de 40 degrés. Les sueurs de gueule de bois étaient hors de l’échelle et après, je me souviens être tombé sur le sol en larmes. »

“Mais c’était un bon spectacle, n’est-ce pas?” dit Ryan.

“Oh ouais, absolument, super concert!” Joel est d’accord.

