Le 17 avril, ENNEMI JURÉ chanteur Alissa White-Gluz et ancien OZZY OSBOURNE guitariste Gus G. a participé à une représentation sur Crowdcast dans le cadre de la série #TogetherAtHome, alimenté par Citoyen global et à l’appui de la Organisation Mondiale de la Santé. Vous pouvez maintenant regarder les performances ci-dessous.

Chansons en vedette:

01. Hier (La couverture BEATLES) 0:09:54



02. Sans peur (Gus G.) 0:28:00



03. Raison de croire (ARCH ENNEMI) 0:46:00

Gus G., qui est le leader de son propre groupe VENT DE FEU, était le guitariste de tournée pour ENNEMI JURÉ sur l’édition 2005 du Ozzfest festival itinérant. Il a ensuite déclaré à la Russie Côté obscur à propos de l’expérience: “Ce fut définitivement une étape dans ma carrière. J’ai eu la chance d’aller en Amérique et de jouer sur la plus grande tournée avec SABBAT NOIR et IRON MAIDEN. C’était un rêve devenu réalité. C’était incroyable, et j’ai beaucoup appris des gars de ENNEMI JURÉ. Michael Amott est un professionnel, et j’ai beaucoup appris en travaillant avec lui, sa direction et les gars du groupe. Ce sont tous de très bons amis, et je ne l’oublierai pas. C’était une expérience incroyable.”

VENT DE FEULe neuvième album studio éponyme sera disponible le 15 mai.

Le groupe s’est récemment séparé du guitariste / claviériste Bob Katsionis et chanteur Henning Basse.

VENT DE FEULe nouveau chanteur de Herbie Langhans, qui a déjà joué avec AVANTASIA et SINBREED.

À l’automne 2018, Amott a révélé qu’il avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de ENNEMI JURÉc’est “Volonté de puissance” album. Sorti en 2017, ce disque a marqué le deuxième ENNEMI JURÉ album depuis le départ du chanteur de longue date Angela Gossow et ajout de White-Gluz. Ce fut aussi le premier ENNEMI JURÉ disque pour présenter l’ancien PLUS JAMAIS guitariste Jeff Loomis, qui a rejoint le groupe fin 2014.



