Regardez Amy Lee d’Evanescence en couverture de «I Wanna Dance With Somebody» de Whitney Houston

Le 22 mars, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee effectué à domicile Instagram Live promouvoir la distanciation sociale et sensibiliser Organisation mondiale de la santé et Citoyen global pendant #togetherathome. Une vidéo de sa performance peut être vue ci-dessous.

Chansons en vedette:

00: 00-04: 00 – Natation à la maison



04:06 – 08:15 – Je veux danser avec quelqu’un (Couverture de Whitney Houston)



08:25 – 13:24 – Assez bien



13:29 – 15:50 – Soutenez-moi

ÉVANESCENCE travaille actuellement en studio sur un tout nouvel album et en sortira très bientôt la première offre. La nouvelle musique du groupe est produite par Nick Raskulinecz, qui a également travaillé sur le LP éponyme de 2011.

Lee Raconté Loudwire sur la direction musicale du nouveau ÉVANESCENCE matériel: “C’est une combinaison de beaucoup de choses. C’est certainement à cent pour cent nous, mais cela prend aussi des risques. Et je pense que c’est significatif – c’est profondément significatif. Mais en même temps, beaucoup de choses ont de l’attitude. Je ne sais pas si je peux expliquer ça super bien, mais une partie de notre musique est comme ça. Si vous pouvez écouter et réfléchir, en particulier une partie de la musique plus tardive, comme ‘Ce que tu veux’ ou ‘Appelle moi quand tu es sobre’, il y a une piste ou deux là-dedans qui est la prochaine étape de cela dans son ressenti, je dirais. “

En janvier dernier, ÉVANESCENCE est revenu avec son premier nouvel enregistrement rock en huit ans, “La chaîne (de Gears 5)”. Le groupe a enregistré sa version rock signature du FLEETWOOD MAC suivi classique Lee ayant prêté sa voix à la bande-annonce de lancement de la Xbox Game Studios” “Gears 5” pour Xbox One, Windows 10 et Steam, du très populaire “Armement de guerre” séries.

ÉVANESCENCE a passé une grande partie des deux dernières années à enregistrer et à faire des tournées à l’appui de 2017 “Synthèse”, qui contenait certaines des chansons les plus appréciées du groupe – ainsi que quelques nouvelles – réinventées avec un orchestre complet dans un paysage électronique profond.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).