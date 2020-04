Regardez Apocalyptica Play Set From Rehearsal Space

Le samedi 25 avril, des rockeurs de violoncelle finlandais APOCALYPTICA livestreamed une performance de leur salle de répétition, mettant en vedette une partie du matériel de leur album studio récemment sorti, “Cell-0”. La session entière d’une heure peut maintenant être vue ci-dessous.

S’adressant aux téléspectateurs en ligne, APOCALYPTICAc’est Eicca Toppinen a déclaré: “S’il y a quelqu’un qui regarde ça et ne sait pas que nous avons sorti un nouvel album en janvier «Cell-0». Notre neuvième album, un morceau de musique entièrement instrumental – un gros morceau de musique. Et, bien sûr, la tournée que nous étions censés commencer, et nous commencerons la tournée à un moment donné lorsque cela sera possible. Mais, bien sûr, c’était la tournée ‘Cell-0’ et très basée sur la nouvelle musique. ‘

Il a continué: “[[«Cell-0»]était un album très intéressant pour nous. Après le «Joue Metallica [By Four Cellos]” chose, en jouant cette tournée anniversaire, nous avons vraiment commencé à penser que ce serait le plus excitant pour nous d’essayer de trouver ce qui est le plus spécial APOCALYPTICA et commencer à construire l’album sur la base de cela. Et donc nous n’avions pas de producteur pour l’album, car c’était un processus très isolé pour faire le disque. Et ça a été incroyable, en fait.

“Merci pour tous les retours que nous avons reçus de vous sur l’album et comment vous l’avez trouvé et comment vous l’avez ressenti”, a-t-il ajouté. “Cela a été très réconfortant pour nous de voir que la majorité des gens ont trouvé l’album comment nous nous sentions quand nous l’avons fait et ce que nous souhaitions réellement, ce que cela ferait aux sentiments des gens en écoutant de la musique. Donc, merci beaucoup beaucoup pour les grands mots. Et, en fait, nous devons vous remercier pour tout le soutien en général, ce que vous avez donné pour nous. Nous recevons beaucoup d’amour et de soutien. Vous nous encouragez beaucoup à continuer et amusez-vous avec la musique. “

“Cell-0” a été libéré le 10 janvier via Musique de Silver Lining. Produit par APOCALYPTICA, mélangé par Andrew Scheps (PIMENTS CHILI ROUGES, LANA DEL REY, METALLICA, SABBAT NOIR), et enregistré à Sonic Pump Studios à Helsinki, le disque a vu le groupe s’envoler dans l’espace éthéré sur “Cendres du monde moderne”, tout en plongeant la tête la première dans le violoncelle-thriff agressif pendant “En route vers le chaos”.

Plutôt que de porter une attention stratégique à des aspects comme l’écriture de singles, le groupe s’est approché “Cell-0” comme une œuvre d’art entièrement formée, reliant les bons détails et les teintes à l’énergie d’être un véritable groupe de violoncelle-métal. En se poussant à trouver d’autres endroits et niveaux dans leur musique, APOCALYPTICA ouvert à certaines méthodes et émotions apparemment peu orthodoxes tout en voyageant à travers ce processus créatif.



