Regardez Ariana Grande chanter avec Jim Carrey et Catherine Keener sur Showtime’s Kidding

Ariana Grande est apparue dans un nouvel épisode de Showtime’s Kidding, la comédie dramatique mettant en vedette Jim Carrey et Catherine Keener sur la vie troublée d’une personnalité de télévision pour enfants. Dans l’épisode d’hier soir, réalisé par Michel Gondry, Grande a joué un personnage appelé Piccola Grande, la fée de l’espoir de Pickle, pour chanter plusieurs numéros fantaisistes avec le casting de la série. Découvrez des extraits de «Stick Together» et «Hope Is the Song».

Ariana Grande a eu une année bien remplie en 2019. Elle a sorti le nouvel album thank u, next et la collection live k bye pour l’instant. Elle a également supervisé la bande originale de Charlie’s Angels avec Lana Del Rey, Miley Cyrus, Nicki Minaj, etc.

